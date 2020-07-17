Эксперт объяснил, почему необходимо вакцинироваться от гриппа

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По словам исполняющего обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрия Лиознова, осенью гражданам стоит продолжить носить маски и перчатки.

Фото, видео: ТАСС / Fotoarena via ZUMA Press, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

К Новому году в России и в мире появятся несколько вакцин, доступных для профилактики коронавируса. В петербургском НИИ гриппа сейчас завершается тестирование трех зарубежных вакцин на добровольцах. Исследования показывают, что препараты безопасны. Есть и собственная разработка. НИИ разрабатывают и собственную вакцину, но она пока проходит стадию доклинических испытаний на животных.

«Собственно наша разработка, сейчас мы начали доклинические исследования, и если они покажут свою эффективность, вакцина будет и безопасна, и покажет, что она работает, то в феврале 2021 года мы планируем включить в исследования здоровых добровольцев, которых мы будем прививать, наблюдать до конца следующего года», — сказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

По словам эксперта, ношение масок и безопасное дистанцирование осенью не потеряют своей актуальности. Причем ситуация может усугубиться социркуляцией вирусов гриппа и COVID-19. Специалисты рекомендуют начинать делать прививки еще в начале сезона — сентябре, октябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российскую вакцину от COVID-19 будут тестировать в Саудовской Аравии. После проверки на Ближнем Востоке российское лекарство от коронавируса готовы производить и в других странах.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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