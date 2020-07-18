Афанасьев день и Лунный праздник. Для чего 18 июля нужно смотреть на месяц?

Православная церковь 18 июля отмечает обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского — духовного собирателя русского народа. Это событие произошло в 1422 году при строительстве нового храма во имя Живоначальной Троицы на месте разоренного и сожженного во время нашествия на Москву орды Едигея.

По преданию, перед началом возведения церкви преподобный Сергий явился одному из благочестивых мирян и велел передать монастырской братии, что слишком долго его оставляют во гробе в воде. Когда рыли рвы под фундамент, достали нетленные мощи Сергия. Оказалось, что даже одежда на нем оставалась невредима, хотя гроб действительно окружала вода. Когда в 1426 году новый каменный Троицкий собор был достроен, мощи Сергия Радонежского были перенесены в него и там находятся до сих пор.

Православные 18 июля также чтут память преподобного Афанасия Афонского — основателя первого и главного монастыря на Святой горе — Великой Лавры. Будущий святой родился в I веке в Трапезунде в благородной семье и при крещении получил имя Авраамий. Рано осиротевшего талантливого отрока заметил проезжавший мимо по государственным делам императорский чиновник и забрал его в Константинополь, где мальчик получил наставления лучших учителей того времени.

Позже он принял монашеский постриг и отправился на гору Афон, где сначала помогал отшельникам защищаться от набегов сарацинов, а затем занялся объединением скитов, основав в конечном итоге Великую Лавру. Под руководством Афанасия на Афоне был построен монастырь, здания которого сохранились до сих пор.

А в народе в Афанасьев день отмечали Лунный праздник. Почитавшие Солнце на Ивана Купалу и на Петров день наши предки 18 июля выходили на улицу смотреть на Луну. Причем праздник этот считался мужским. Старики выводили юношей заряжаться энергией и «мужским здоровьем» от ночного светила.

Проводились также различные связанные с Луной обряды. Если праздник приходился на растущую Луну, читали заговоры для привлечения любви и денег, если на убывающую — снимали порчу, а если было полнолуние — загадывали самое заветное желание.

В этом году 18 июля — 28-е лунные сутки. В предпоследний перед новолунием день убывающая Луна находится в созвездии Близнецов.

Что нужно делать 18 июля

Как по древним преданиям, так и по современному лунному календарю, день считается удачным для любой деятельности. Энергия Луны позволит воплотить в жизнь крупные начинания — и дома, и на работе. В это время можно устраиваться на новую работу, проводить деловые встречи, начинать грандиозный ремонт, делать крупные покупки, инвестировать деньги в различные проекты, давать в долг. Вечер будет благоприятным для свиданий и общения с друзьями.

Что нельзя делать 18 июля

Первая половина суток будет несколько нестабильной, поэтому следует быть осторожными при общении с близкими и деловыми партнерами — есть вероятность возникновения конфликтов.

Кроме того, в этот день нельзя перегружать организм, это может закончиться тяжелой болезнью. Не следует переедать и выполнять тяжелую физическую работу.

Окна домов в Лунный праздник нельзя зашторивать, чтобы лунный свет принес в дом удачу и зарядил жилище положительной энергией.

Нельзя также сплетничать и рассказывать секреты, как свои, так и чужие — это чревато большими неприятностями, сообщает «Утро.ру».

Приметы на 18 июля

Если месяц в небе «играет», то есть быстро плывет, прячется за тучами и снова показывается, нужно постоять под ним некоторое время, и тогда весь год будет сопутствовать удача.

Если всю ночь на 18 июля спать, можно проспать свое счастье.

Если полуденный месяц лег рогами вниз, предстоит жаркая погода.

Если месяц светится зеленоватым светом, а облака пожелтели, скоро пойдет дождь.

Если на листьях клена скапливается влага, через пару дней надолго зарядят дожди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего стоит ожидать от небесного соседства Луны, Венеры и звезды Альдебаран, которое будет наблюдаться и влиять на происходящее на Земле с 17 по 19 июля.