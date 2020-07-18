🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Близнецов астрологи рекомендуют представителям многих знаков зодиака посвятить день отдыху. Лучше всего провести время с семьей или близкими. Благоприятными будут любого рода коммуникации. А вот от дел, которые требуют точности и высокой концентрации сегодня стоит держаться подальше.

♈ Овен

Овнов ждет гармоничный день, связанный с флиртом, удовольствиями, любвеобильностью. Все это будет протекать в легком и позитивном ключе и обещает только хорошие последствия. День лучше посвятить творчеству. Вам удастся показать себя во всем великолепии. В личной жизни также ждут приятные переживания.

Космический совет: насладитесь любовью.

♉ Телец

Тельцов ожидает довольно положительный день. Ваш сложный эмоциональный мир сейчас удивительно хорошо сбалансирован. Звезды также благоприятствуют практическим делам и выполнению планов. Воспользуйтесь вашим устойчивым и сильным состоянием для того, чтобы решить важные для вас насущные задачи.

Космический совет: реализуйте свои планы.

♊ Близнецы

Близнецов сегодня могут поджидать неудачи в личной жизни, а потребность в развлечениях и удовольствиях вероятно не найдет удовлетворения. Ничто не радует так, как этого хотелось бы. Остается вырабатывать в себе философское отношение к жизни и опираться на природный оптимизм. Не бойтесь признать, что ваш самый близкий друг — это вы сами.

Космический совет: проведите время наедине с собой.

♋ Рак

Ракам сегодня астрологи рекомендуют заняться творческими делами, день отлично подойдет для общения с людьми и завязывания новых знакомств. Сегодня вы как никогда сможете многое понять об окружающих. Причем коммуникации будет происходить легко, и вы будете видеть в них в основном позитивные стороны. Побольше общайтесь и насыщайтесь впечатлениями. Обмен энергиями зарядит вас на грядущую неделю.

Космический совет: найдите компанию для веселья!