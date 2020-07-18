Фото: военные на Mercedes влетели в автобус в Подмосковье

Трое военных-контрактников на Mercedes врезались в пассажирский автобус в подмосковном городе Наро-Фоминск. Как стало известно 5-tv.ru, водитель погиб на месте. Двое его пассажиров госпитализированы с тяжелыми травмами.

В автобусе пострадала одна женщина. Медики диагностировали у нее перелом ноги.

Предварительно легковой автомобиль на огромной скорости вылетел на полосу встречного движения.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В Минобороны пока эту информацию не прокомментировали.