Фото: военные на Mercedes влетели в автобус в Подмосковье
В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили ранения.
Фото: 5-tv.ru
Трое военных-контрактников на Mercedes врезались в пассажирский автобус в подмосковном городе Наро-Фоминск. Как стало известно 5-tv.ru, водитель погиб на месте. Двое его пассажиров госпитализированы с тяжелыми травмами.
В автобусе пострадала одна женщина. Медики диагностировали у нее перелом ноги.
Предварительно легковой автомобиль на огромной скорости вылетел на полосу встречного движения.
Обстоятельства произошедшего выясняются. В Минобороны пока эту информацию не прокомментировали.
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