В ЛДПР назвали возможную дату назначения врио главы Хабаровского края
Ранее Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин пока не принял решение об отставке Сергея Фургала.
Фото: ТАСС / Новодережкин АнтонAndreyev Vladimir
В Либерально-демократической партии России назвали возможную дату назначения врио губернатора Хабаровского края после ареста прежнего главы региона Сергея Фургала. По данным Владимира Жириновского, кадровая перестановка может произойти в ближайший понедельник.
«По информации Владимира Вольфовича Жириновского, назначение может произойти в понедельник», — цитирует сообщение пресс-службы партии РИА Новости.
Накануне Владимир Жириновский отмечал, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пост временно исполняющего главы региона должен занять представитель той же партии. Лидер ЛДПР полагает, что на эту должность подойдут депутаты Сергей Жигарев, Андрей Андрейченко и Михаил Дегтярев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами рассказал о ситуации с руководством Хабаровским краем. По словам представителя Кремля, решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора пока не принято Владимиром Путиным, так же как и решение об отставке действующего руководителя субъекта Сергея Фургала.
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