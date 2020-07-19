Сысоев день: Для чего 19 июля нужно рано вставать и ходить босиком

В воскресенье, 19 июля, православная церковь вспоминает преподобного Сысоя Великого. Святой жил в V веке отшельником в египетской пустыне и за 60 лет монашеской жизни достиг такой духовной чистоты, что, по преданию, однажды вернул своей молитвой к жизни умершего отрока.

Когда Сысой находился на смертном одре, окружавшие его ученики вдруг увидели, как просияло его лицо и спросили, что видит старец. Преподобный ответил, что святые пророки и апостолы ждут его. А затем лицо святого просияло так, что монахи не решались даже смотреть на него. Сысой успел сказать им, сто видит Самого Господа, и его душа отошла в Царство Небесное.

В народе в этот день принято было молиться святому Сысою об урожае. Люди верили, что он поможет земле стать более плодородной, пишет интернет-портал Утро.ру.

По лунному календарю 19 июля 2020 года — 29-е лунные сутки, последний день перед новолунием. Это тяжелый день с негативной энергетикой.

Чего нельзя делать 19 июля

День неблагоприятный для любой деятельности, и уж точно не стоит начинать в это время никаких новых проектов. Даже мелкие покупки и финансовые вложения сегодня могут обернуться катастрофой. Еще в древности наши предки избегали давать в этот день деньги в долг — они были уверены, что вернуть их не удастся.

Существует также поверье, что на Сысоя нельзя смотреть на отражение солнца в воде — так можно привлечь несчастья.

Следует избегать споров с родными и друзьями. Мелкие конфликты могут в этот день перерасти в крупные скандалы, после которых сложно будет наладить испортившиеся отношения.

Что нужно делать 19 июля

Неблагоприятный в соответствии с лунным календарем день лучше всего провести в медитации и размышлениях: самое время избавиться от ненужных связей, негативных мыслей и информации.

Именно на Сысоев день в деревнях всегда начинали делать заготовки из черной смородины на зиму — варить варенье, сушить ягоды и ставить настойки.

Считается также, что праздник заряжает здоровьем и энергией все живое. Чтобы укрепить здоровье и продлить молодость, нужно встать рано утром и пройтись босиком по росе. Существует даже поговорка: «Пришел Сысой — ходи по траве босой». Ноги после этого вытирать нельзя, а нужно надеть носки и обувь.

Народные приметы на 19 июля

Если на кустах малины к этому дню созрело много ягод, предстоящая зима обещает быть холодной.

Если весь день идет дождь, осень тоже будет дождливой.

Если после дождя от земли идет пар, ненастье продолжится.

Сон, приснившийся в ночь на 19 июля, может содержать в себе информацию, которая поможет разрешить давно назревшие проблемы.

Именины 19 июля у Александра, Анатолия, Антона, Андрея, Архипа, Виктора, Василия, Валентина, Глеба, Ефима, Иннокентия, Лукьяна, Федора, Ульяны и Марфы.

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