ТОП-4 продукта, способных продлить человеку жизнь

Медики рассказали о пользе растительных высокобелковых продуктов. По их словам, они не только насыщают организм человека полезными микроэлементами, но также могут продлить жизнь. По мнению экспертов, правильный рацион сможет снизить шанс развития болезней сердца и сосудов, а также онкологических заболеваний.

Как сообщает ФАН, одним из полезнейших высокобелковых продуктов является нут. Он богат не только белком, но также фолатом, железом, фосфором, клетчаткой и другими полезными минералами.

Обязательно включить в свой рацион медицинские эксперты также советуют тофу. В нем в достаточных количествах содержатся железо и калий, необходимые для правильной работы всех органов.

Среди других продуктов специалисты выделяют также киноа с девятью наиполезнейшими аминокислотами и арахис, богатый белком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему кофе не так вреден, как многие думают.