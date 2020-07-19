Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
Большинство пользователей сети выразили восхищение превосходством российских военных над американскими коллегами.
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Фото, видео: ТАСС / Минобороны РФ; Telegram @RVvoenkor
Пользователи российского сегмента интернета одобрили действия подразделений Вооруженных сил РФ в Сирии, которые заблокировали преследовавшую их колонну США. Комментарии юзеров, в которых выражается восхищение превосходству военных из России над американскими коллегами, стали появляться в агрегаторе «Яндекс. Новости».
Основная масса пользователей призналась, что подобные действия представителей ВС РФ вполне ожидаемы после наглых выходок солдат из Соединенных Штатов, которые часто пытаются противостоять продвижению российского контингента без особых на то причин. Часть юзеров восторгалась профессионализмом наших военных с шутками.
«Молодцы наши военные!»
«Наконец-то услышал, увидел реальную блокировку, предупреждение. Давно надо было так!»
«Янки, ботинки, поцелуй!» — пишут пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные заблокировали американцев в Сирии.
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