Бесплатная квартира от государства: кто может получить и при каких условиях?

Российское законодательство предлагает возможность получить бесплатное жилье от государства. Однако выдаются квартиры далеко не всем и не сразу после отправки заявления.

Категории граждан

Для того, чтобы получить жилье, необходимо входить в определенную социальную категорию. Так, закон предусматривает бесплатную квартиру для сотрудников отдельных ведомств, например, врачи, педагоги, военнослужащие или чиновники. Многодетные семьи и матери одиночки, жильцы домов, чье жилье признано аварийным, сироты-выпускники детских домов и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Однако для каждой из категорий есть важные уточнения.

Работники отдельных ведомств вправе рассчитывать на жилье лишь при наличии соответствующего фонда в организации или регионе. Многодетным семьям и матерям одиночкам необходимо подтвердить свой статус малоимущего, а также доказать недостаточную площадь для проживания. При чем для статуса малоимущего нужно, чтобы совокупный доход всех членов семьи должен быть ниже прожиточного минимума в конкретном регионе, так же учитывается проценты от вкладов, стипендии, гонорары и любые другие источники дохода. Площадь жилья же должна быть менее десяти квадратных метров на человека. Сироты-выпускники детских домов не должны иметь жилье, доставшееся по наследству, а также законных представителей с родительскими правами. Заявление же сироты могут подать лишь до 23 лет. А под перечень хронических заболеваний попадают далеко не все: это тяжелые психические расстройства, заболевания ЦНС и другие.

ТАСС / Роман Пименов

Рассмотрение заявки

После подтверждения необходимого статуса и подачи заявки государство не гарантирует ни скорое рассмотрение, ни переезд в целом. В первую очередь изучаются заявлению ветеранов Великой Отечественной войны, люди, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, сотрудники правоохранительных органов, погибшие при исполнении, а также сироты, работники суда и прокуратуры. После всех этих заявлений остальные рассматриваются на общих основаниях. Также отмечается, что закон не предусматривает сроков рассмотрения заявки, это зависит от их количество и условий в конкретном регионе.

Отказ в бесплатном жилье

Отказать в получении жилплощади могут по разным причинам. Например, важно, чтобы претендующие на жилье не ухудшали осознано свои условия, то есть не меняли хорошую квартиру на плохую: во время рассмотрения заявки специалисты изучат все сделки с недвижимостью заявителей и их родственников. Помимо этого нужно, чтобы они соблюдали чистоту, а соседи и коллеги могли подтвердить репутацию заявителей. Отказать в квартире могут и по причине смерти родственника, прописанного в предыдущем жилье, так как на бумаге жилплощадь на человека увеличится.

ТАСС / Почуев Михаил

Помимо этого, если за время ожидания средний доход семьи увеличился или же изменилась сумма прожиточного минимума в регионе и граждане больше не попадают под категорию малоимущих, то в жилье им тоже будет отказано.

Тем не менее, за прошлый год по данным Федеральной службы государственной статистики, улучшили свои жилищные условия за счет государства 106 тысяч семей по всей стране.

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