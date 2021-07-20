День Евфросинии или Авдотья Сеногнойка: что можно и нельзя делать 20 июля?

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Виктория Андреева
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Издревле считалось, что этот день не подходит для принятия серьезных решений и новых начинаний. Лучше — сделать передышку.

Фото, видео: Clutch.ua; www.globallookpress.com / Anton Kavashkin, Rolf Vennenbernd, Phil Whinnett, AndreyPopov , via www.imago-imag, CHROMORANGE / Bilderbox, Liz Gregg

Согласно церковному календарю, 20 июля — день поминовения преподобной Евфросинии (Авдотьи), великой княгини Московской. Несмотря на то, что большую часть жизни святая занимала столь высокое положение в обществе, она никогда не позволяла себе лишнего, всегда была сдержана и милостива к людям. В историю вошла как правительница, построившая десятки храмов и монастырей.

С ранних лет Евфросиния в тайне соблюдала строгий пост, а под пышными одеждами всегда носила вериги — железные цепи, надеваемые на голое тело с целью смирения плоти. Всю жизнь святая совершала лишь богоугодные дела, а за несколько лет до смерти приняла постриг в монашество. После кончины была удостоена прославления, пишет «Утро.ру».

В народе 20 июля прозвали Авдотьей Сеногнойкой, поскольку с этого дня начинался период проливных дождей, что, безусловно, способствовало гниению сена. Именно по этой причине предки старались завершить все работы до дня Евфросинии.

Что запрещено делать 20 июля:

Строго-настрого запрещено в этот день делать предложение руки и сердца, назначать свидания, отмечать свадьбы и свататься. Предки верили: если положить начало новым отношениям на Авдотью Сеногнойку — союз будет несчастливым.

Любой, кто помыслит обмануть сегодня близкого или незнакомого человека, рискует сам оказаться в западне.

Как известно, зависть — один из страшных грехов. Предки верили, если сегодня заглядываться на чье-то благосостояние и слать проклятия в адрес «недруга», можно навлечь на себя страшные болезни.

Девушкам 20 июля запрещено заниматься тяжелой работой и стирать белье. Считалось, что ослушавшаяся обрекала себя на тяжелую жизнь и нищету.

Что можно делать в день Евфросинии:

20 июля идеально подходит для ухода за собой. Особенно всего, что касается волос. Издревле считалось, что состригая сегодня отросшую шевелюру человек избавлялся от наболевших проблем и неудач.

Хорош день и для спонтанных покупок. Особенно, если это нечто приятное, что будет радовать вас долгие годы.

Не забудьте сегодня уделить внимание родственникам, а также совершить хотя бы одно благое дело. За все заслуги вам воздастся втройне.

Приметы на 20 июля:

  • Если на Авдотью начались дожди — в будущем не стоит ждать хорошего урожая;
  • Если посидеть под дубом 20 июля — грядущий год порадует приятными сюрпризами;
  • Сны в ночь с 19 на 20 июля несут особое значение. Зачастую они сбываются в ближайшие 14 дней.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз на неделю с 19 по 25 июля.

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