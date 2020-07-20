Необычный дудл создал Google в честь дня рождения режиссера Татьяны Лиозновой

На главной странице Google появился дудл по случаю дня рождения выдающегося советского кинорежиссера и сценариста Татьяны Лиозновой. 20 июля народной артистке СССР и заслуженному деятелю искусств РСФСР исполнилось было 96 лет.

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Решимости Татьяны Лиозновой можно было позавидовать: она не побоялась однажды круто изменить свою жизнь, чтобы в итоге стать легендой отечественного кинематографа.

После школы Лиознова столкнулась с трудным выбором: куда идти учиться? Мама Татьяны — Ида Израилевна — имела всего три класса образования, поэтому вряд ли могла помочь определиться дочери. Папа, Моисей Александрович, был человеком серьезной профессии — инженером-экономистом. Вчерашняя школьница подала документы в Московский авиационный институт. Правда, проучилась в нем Татьяна Лиознова недолго, всего один семестр. Решив, что ее истинное призвание — кино, девушка поступила во ВГИК.

По итогам первой сессии Татьяну хотели отчислить «за недостаток жизненного опыта», однако студентке удалось убедить педагогов оставить ее. Первой серьезной работой Татьяны Лиозновой в институте была постановка «Кармен» Проспера Мериме. Позднее танец из этого спектакля в исполнении Инны Макаровой вошел в киноленту «Молодая гвардия», на котором Лиознова работала помощником режиссера.

Получив в 1949 году диплом с отличием, Лиознова попала по распределению на киностудию имени М. Горького. Правда, из-за застоя в кинопроизводстве ее тут же уволили. Через три года ее восстановили на киностудии, после чего Лиознова работала ассистентом режиссера у Сергея Герасимова и Бориса Брунеева. И только в 1958 году ей удалось начать «сольную» карьеру.

В качестве самостоятельного режиссера Татьяна Лиознова выпустила девять картин, до сих пор пользующихся популярностью у отечественного зрителя. В частности, «Семнадцать мгновений весны», «Карнавал», «Три тополя на Плющихе», «Мы, нижеподписавшиеся», «Им покоряется небо» и другие.

К слову, фильм «Карнавал» выдающийся режиссер всегда упоминала с особым трепетом. Как-то раз Лиознова призналась, что он — отражение ее жизни с матерью, после того, как отец пропал на полях сражения во времена Великой Отечественной войны.

«Это отношения с матерью мои. Тяга ее к отцу и то, как они друг друга любят. Там есть два куска, где они вместе хохочут — я это очень дорого ценю, что я это придумала, что они захохотали тут. Радостно оба хохотали — это, наверное, то, чего мне не хватало в жизни. Я была лишена общения в семье: мужчин всех поубивали, остались одни бабы», — рассказывала Татьяна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google создал памятный дудл в честь дня рождения выдающегося советского ученого Натальи Бехтеревой.