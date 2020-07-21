IT-эксперт рассказал, как защититься от хакеров

|
Алиса Старжевская
14

Накануне стало известно, что личные данные около 20 миллионов пользователей оказались в открытом доступе.

IT-эксперт рассказал, как защититься от хакеров

Фото: www.globallookpress.com /Sina Schuldt

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц рассказал, как можно защитить личные данные от хакеров. Главные риски связаны с использованием VPN, считает эксперт.

По его словам, VPN-соединение не стоит использовать в повседневной жизни, потому что в нем нет нужды. Такие сервисы, заявил Лифшиц, необходимы только для работы — для передачи коммерческих данных.

Как отметил Лифшиц в интервью URA.RU, установив VPN, пользователь считает, что обезопасил себя, однако в реальности провайдер сервиса может допустить утечку данных. По словам эксперта, сеть, которая должна защищать данные пользователя, может оказаться неблагонадежной. В этом случае хакеры получат доступ к паролям и другой личной информации пользователя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сеть утекли данные около 20 миллионов человек. Среди пострадавших могут быть сотни тысяч россиян.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.96
0.25 82.39
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:44
Осторожно, беспредельщик на дороге! Устроивший смертельное ДТП карельский бизнесмен, продолжает гонять по городу
6:31
Фото: Что стало с Борей Левиным из «Интернов»?
6:18
IT-эксперт рассказал, как защититься от хакеров
6:06
Как понять еще на первом свидании, каков мужчина в постели?
5:57
В России впервые заложили два универсальных десантных корабля-вертолетоносца
5:43
Кто из известных россиян родился 21 июля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок