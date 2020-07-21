IT-эксперт рассказал, как защититься от хакеров

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц рассказал, как можно защитить личные данные от хакеров. Главные риски связаны с использованием VPN, считает эксперт.

По его словам, VPN-соединение не стоит использовать в повседневной жизни, потому что в нем нет нужды. Такие сервисы, заявил Лифшиц, необходимы только для работы — для передачи коммерческих данных.

Как отметил Лифшиц в интервью URA.RU, установив VPN, пользователь считает, что обезопасил себя, однако в реальности провайдер сервиса может допустить утечку данных. По словам эксперта, сеть, которая должна защищать данные пользователя, может оказаться неблагонадежной. В этом случае хакеры получат доступ к паролям и другой личной информации пользователя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сеть утекли данные около 20 миллионов человек. Среди пострадавших могут быть сотни тысяч россиян.