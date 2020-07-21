Казанская летняя: что можно, а что нельзя делать 21 июля?

Согласно церковному календарю, 21 июля, или 8 июля по старому стилю, отмечается важный для все православных христиан день — Обретение иконы Казанской Божией Матери. Эта святыня — одна из самых почитаемых, и Русская православная церковь славит ее не один раз, а дважды. В июле празднуют ее первое явление, а ноябре благодарят за освобождение Руси от нашествия поляков.

Впервые об иконе Казанской Божьей Матери заговорили в 1579 года. Тогда после ужасного пожара в Казани погибло множество людей, а жилые дома сильно пострадали. Именно в это тягостное время девятилетней Матроне Онучиной явилась сама Богородица, указав место нахождения своей иконы.

Малышку не хотели даже слушать, когда она рассказала о случившемся, и потребовалось второе явление ее Матроне, чтобы мать согласилась пойти в названное дочерью место. Там они отрыли из-под земли образ, светившийся неземным светом. Икону передали в местный храм, а затем был совершен крестный ход, во время которого святыню торжественно перенесли в первый православный храм города — Благовещенский собор. На месте явления иконы построили монастырь, первой монахиней которого стала сама Матрона.

Икону славят не из-за ее чудесного явления, которое историки смогли обосновать логически, полагая, что образ пришлось прятать в земле во времена гонений на христиан. Она традиционно помогает русскому народу в дни самых тяжелых событий и битв, а если ее брали с собой перед сражением, то враг оказывался побежденным. Но слава сыграла с иконой плохую шутку — в 1904 году ее похитили, и до сих пор так и не нашли.

Что запрещено делать 21 июля?

Некоторые области Руси расходились с поверьями относительно этого дня. Так, считалось, что нельзя трудиться и работать, в том числе и на земле, потому что это является настоящим грехом. Вместо этого следовало посвятить время празднованию, да не один день, а целых три.

Что можно делать в «Казанскую летнюю»?

Кое-где на Руси 21 июля не просто так звали Казанской летней, ведь именно в этот праздник можно было собирать первый урожай, а в особо плодородных землях и вовсе начинать полноценную жатву.

Но много трудиться не получалось, ведь необходимо было отгулять все свадьбы. Многие девушки по завету матерей стремились пойти под венец именно в этот день, чтобы гарантировать счастье и любовь, достаток и спокойствие в доме.

Бесплодные и давно молящие о беременности в этот день с удвоенной силой просят благословить их ребенком. И Казанская Богородица помогает.

Приметы на 21 июля

По старым поверьям считалось, что сухая погода и отсутствие дождей на неделе празднования Казанской летней принесут дожди в Ильин день в начале августа.

Слишком много пчел, которые норовят укусить тебя в этот день, становились сигналом о приближающейся засухе.

Созревание черники говорило нашим предкам, что пора заняться сбором урожая.

Именины

На 21 июля выпадают именины у Дмитрия, Федора, Николая и Александра.

Считается, что те, кто отмечает День Ангела 21 июля, часто не могут найти свое место в жизни, из-за своего упрямства и нежелания идти на компромисс могут терять друзей и любимых. Также они часто становятся объектами шуток судьбы, переживают неприятности и набивают одну шишку за другой.

Однако с возрастом именинники Казанской летней начинают разбираться, что к чему. Они учатся принимать чужое мнение, постепенно находят общий язык с людьми и обретают настоящее счастье.

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