День Панкратия и Кирилла: что можно и что нельзя делать 22 июля?

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Василий Заика
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Наши предки в этот день собирали чернику и по урожаю судили о том, какой будет осень.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bodo Schieren, De Meester, J., Martin Dr. Baumgärtner, PIC, M. Baumann, Winfried Schäfer

В православном календаре 22 июля отмечается день памяти священномучеников Панкратия и Кирилла. Тогда же в народе празднуется Черничный день или Ягодник.

История праздника:

Согласно преданиям, Панкратий жил во времена Иисуса. Его отец был близок с учениками Христа. После смерти родителей Панкратий оставил мирскую жизнь и стал отшельником. В своих странствиях он встретил апостола Петра. С ним вместе он построил Тавромении храм, где много лет служил и возносил молитвы. Однажды на церковь напали язычники и до смерти забили Панкратия камнями. Позже он был причислен к лику священномучеников. Его мощи хранятся в Риме.

Святой Кирилл жил в другое время — в III веке при императоре Диоклетиане и его соправителе Максимилиане. Тогда христиан преследовали, и Кирилл тоже подвергся гонениям за свою веру. От него требовали отречения от Христа, но он воспротивился и за это был брошен в темницу. После долгих пыток его велели сжечь. По преданиям, пламя не смогло причинить вреда Кириллу, и тогда император приказал освободить его. Тогда освобожденный отправился в Иерусалим, но по дороге задержался на острове Крит. Там он стал служителем в церкви. Позднее за обращение язычников в христианство его приговорили к казни.

Второе название праздника — ягодник или черничный день — пошло от того, что к этому времени в лесах созревала черника.

Что нельзя делать 22 июля:

В этот день не стоит работать и начинать новые дела — они не зададутся, пишет «Утро.ру».

Нельзя отказывать в помощи другим людям — не получишь потом подмоги, когда будешь в беде.

Год будет неудачным, если в этот день сквернословить.

Ругаться с родными — кликать себе скорую болезнь или даже смерть.

Что можно делать 22 июля:

Хорош этот день для переезда — на новом месте жизнь будет в радость.

Женщинам советуют уделить время себе. Наводя красоту 22 июля, девушка и отдохнет, и порадует окружающих.

Хорошо собирать чернику. Ее можно есть свежей, а также печь пироги и варить варенье. Говорят, в этот день ягода набирается целебной силой.

Народные приметы:

Если к 22 июля черника не поспела — будет холодная осень.

Тусклая Луна — дожди зарядят до конца июля.

Если звезды светят ярко — будет гроза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен период с 22 июля и кому он может принести счастье.

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