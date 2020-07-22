День Панкратия и Кирилла. Что можно и нельзя делать 22 июля, в Ягодник?
В народе в этот день собирают чернику и по урожаю судят о том, какой будет осень.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bodo Schieren, De Meester, J., Martin Dr. Baumgärtner, PIC, M. Baumann, Winfried Schäfer
В православном календаре 22 июля отмечается день памяти священномучеников Панкратия и Кирилла. Тогда же в народе празднуется Черничный день или Ягодник.
История праздника:
Согласно преданиям, Панкратий жил во времена Иисуса. Его отец был близок с учениками Христа. После смерти родителей Панкратий оставил мирскую жизнь и стал отшельником. В своих странствиях он встретил апостола Петра. С ним вместе он построил Тавромении храм, где много лет служил и возносил молитвы. Однажды на церковь напали язычники и до смерти забили Панкратия камнями. Позже он был причислен к лику священномучеников. Его мощи хранятся в Риме.
Святой Кирилл жил в другое время — в III веке при императоре Диоклетиане и его соправителе Максимилиане. Тогда христиан преследовали, и Кирилл тоже подвергся гонениям за свою веру. От него требовали отречения от Христа, но он воспротивился и за это был брошен в темницу. После долгих пыток его велели сжечь. По преданиям, пламя не смогло причинить вреда Кириллу, и тогда император приказал освободить его. Тогда освобожденный отправился в Иерусалим, но по дороге задержался на острове Крит. Там он стал служителем в церкви. Позднее за обращение язычников в христианство его приговорили к казни.
Второе название праздника — ягодник или черничный день — пошло от того, что к этому времени в лесах созревала черника.
Что нельзя делать 22 июля:
В этот день не стоит работать и начинать новые дела — они не зададутся.
Нельзя отказывать в помощи другим людям — не получишь потом подмоги, когда будешь в беде.
Год будет неудачным, если в этот день сквернословить.
Ругаться с родными — кликать себе скорую болезнь или даже смерть.
Что можно делать 22 июля:
Хорош этот день для переезда — на новом месте жизнь будет в радость.
Женщинам советуют уделить время себе. Наводя красоту 22 июля, девушка и отдохнет, и порадует окружающих.
Хорошо собирать чернику. Ее можно есть свежей, а также печь пироги и варить варенье. Говорят, в этот день ягода набирается целебной силой.
Народные приметы:
Если к 22 июля черника не поспела — будет холодная осень.
Тусклая луна — дожди зарядят до конца июля.
Если звезды светят ярко — будет гроза.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник отмечается 21 июля.
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