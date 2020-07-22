🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 июля, растущая Луна во Льве сулит перемены некоторым знакам. Львам рекомендуется сбросить маски, а Девам заняться творчеством.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 июля, растущая Луна во Льве сулит перемены некоторым знакам. Львам рекомендуется сбросить маски, а Девам заняться творчеством.
♈ Овен
Вы долго работали над собой, и теперь пора пожинать плоды ваших трудов. Возможно, что ваше окружение изменится вслед за вами. Кто-то отсеется, кто-то придет на смену старым приятелям. Обратите внимание на то, кто вас теперь окружает, но не форсируйте события. Жизнь расставит все по местам, а вы не останетесь внакладе.
Космический совет: не форсируйте события.
♉ Телец
Последние несколько месяцев вы потратили на то, чтобы расставить точки над i в историях из прошлого. Теперь пора заняться менее масштабными проектами, но не менее важными лично для вас. Гармонизируйте энергию вашего дома. Это не обязательно должен быть капитальный ремонт! Украсьте свое жилище тем, что вас радует. Небольшая деталь интерьера способна изменить многое. Главное, чтобы в доме вам было уютно.
Космический совет: наведите уют в доме.
♊ Близнецы
Трудно удержаться от роли жертвы, когда почва под ногами трещит и шатается. Будьте сильнее, Близнецы! Вы же знаете, что вас не так-то просто сбить с истинного пути. Наперекор всему держитесь своих взглядов и не давайте сбить себя с толку. Подмога придет неожиданно из самого непредсказуемого источника.
Космический совет: держитесь, подмога не за горами.
♋ Рак
У вас хорошо развита интуиция, и вы об этом прекрасно знаете. Только иногда забываете. Попробуйте отключить критическое мышление на время и почувствовать, чего вам не хватает. Доверьтесь своим предчувствиям, они вас не обманут. Ваша проблема, над решением которой вы думаете уже несколько дней, окажется проще, чем вам казалось.
Космический совет: доверьтесь интуиции.
♌ Лев
Маски прочь, Лео! Тебе самому надоело вечно играть роли — то шута, то злодея, то обольстительного негодяя, то святой добродетели. Сегодня можно и нужно побыть собой. Отпусти все, что тебя держало, дай волю творческому порыву. Возможно, кто-то рядом с тобой это оценит.
Космический совет: маски прочь.
♍ Дева
Если у вас возникли сомнения относительно роли, которую вы должны играть в этой жизни, верьте, что в ближайшие дни вы получите подтверждения от Вселенной. Кроме того, вам будет сопутствовать вдохновение, возможно, вас потянет порисовать или написать рассказ. Не отказывайте себе в этом удовольствии, найдется почитатель и для вашего таланта.
Космический совет: дайте волю творческому порыву.
♎ Весы
Вспомните о своей уникальности, Весы. Что вас делает непохожим на других? Подумайте об этом, знание своего преимущества даст вам силу. Не бойтесь выделяться из толпы. Помните о том, что именно «белые вороны» и становились творцами истории и законодателями трендов.
Космический совет: не бойтесь быть «белой вороной».
♏ Скорпион
Давайте поговорим об эмоциональных спусковых механизмах или темах, которые заставляют вас срываться на окружающих. Самоанализ может быть вам полезен. Найдите корень ваших проблем, и прояснившийся взгляд поможет вам найти путь решения. Не бойтесь, вас никто не осудит, если вы примите новую для вас позицию.
Космический совет: время для самоанализа.
♐ Стрелец
Иногда, когда мы чувствуем себя совершенно потерянными, мы склонны искать указания свыше — как дальше жить? Не переживайте, это нормально. Если очень ждать помощи извне, она придет. Только стоит четко сформулировать — какого совета или руководства к действию вы хотите? Точный запрос облегчит вам понимание решения.
Космический совет: задайте вопрос высшим силам.
♑ Козерог
Вас захватило и несет течение. Водоворот событий страшит вас, и это неудивительно. Но не надо бояться. Вместо того чтобы сопротивляться процессу, задайте себе вопрос: «Что мне нужно отпустить, чтобы реализовать свой самый высокий потенциал?» От чего в жизни стоит избавиться? Пересмотрите свое отношение к некоторым вещам, которые вас хотя бы слегка напрягали.
Космический совет: освободитесь от лишнего.
♒ Водолей
Вы долго набирались знаний, не пора ли ими делиться? Вы сомневаетесь в том, что из вас выйдет хороший наставник? Зря. У вас есть особый дар — говорить с учеником на том языке, который он поймет. И при этом не терять сути повествования и своей мудрости. Попробуйте, вам откроется радость делящегося своим опытом.
Космический совет: пришло время поделиться мудростью с миром.
♊ Рыбы
Когда все происходит не так, как мы себе представляем, мы убеждаем себя, что Вселенная удерживает нашу долю везения. Уделите немного времени анализу так называемых неудач в своей жизни. Теперь вы понимаете, почему вещи не работают определенным образом? Проявите терпение и настойчивость. Ваши мечты стоят того, чтобы за них бороться, но не так, как вы это делаете сейчас. Просчитайте отклонение от компаса Фортуны и наметьте новый путь.
Космический совет: переосмыслите план игры.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля.
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