Фото: Как сейчас выглядят актеры сериала «Хозяйка судьбы»?

«Хозяйка судьбы» был самым рейтинговым сериалом начала 2000-х в Бразилии. Кроме того, сюжет был основан на реальной истории. Красивые, харизматичные артисты с блеском отыграли своих героев. 5-tv.ru узнал, как сложилась жизнь исполнителей главных ролей после окончания проекта, и как обстоят дела у них сейчас.

Сюзана Виейра — Мария ду Карму

В «Хозяйку судьбы» Сюзана Виейра попала, являясь признанной бразильской актрисой с мировым именем. Псевдоним Сюзана она позаимствовала у собственной сестры, а саму ее звали Соней. Виейра родилась в семье дипломата и активно занималась балетом, но, повзрослев, увлеклась кинематографом.

Спустя время она стала ветераном мыльных опер и полюбилась зрителям телесериалов по всему земному шару. Однако роль Марии ду Карму станет для нее любимой, хоть в будущем она еще не раз сыграет сильных женщин.

Виейра долгое время борется с онкологией. Кадр из сериала «Хозяйка судьбы»; Instagram @susanavieiraoficial

Сегодня Сюзана Виейра снимается реже. Один из последних сериалов с ее участием вышел в 2019-м. Ранее актриса заявила, что уже долгое время борется с онкологией. В этот сложный период ее поддержали сын и его семья. С первым супругом Сюзана Виейра развелась еще в 60-е, затем ее ожидали еще три брака, но все они окончились расставанием и оказались бездетными.

Рената Сорра — Мария де Назаре

Роль главного антагониста в сериале «Хозяйка судьбы» исполнила Рената Сорра. В 2005-м актриса удостоилась премии Prêmio Contigo за эту работу. Награда считается бразильским аналогом «Оскара». До этого Рената Сорра, чья настоящая фамилия Сохачевски, была режиссером театральных пьес, а свою первую роль она исполнила в 60-е.

Рената Сорра начинала как сценарист театральных пьес. Кадр из сериала «Хозяйка судьбы»; globallookpress.com

Рената Сорра по-прежнему активно снимается и любима бразильским телезрителем. Однако российскому любителю мелодрам артистка известна исключительно по роли Назаре в сериале «Хозяйка судьбы». В соцсетях даже можно увидеть мемы с изображением ничего не понимающей героиней. Выражение лица актрисы в этот момент схоже с тем, что испытывают обычные люди, заставшие события 2020-го.

Рената Сорра давно разменяла седьмой десяток. За ее плечами десятки ролей, четыре брака и армия поклонников. У актрисы один ребенок и внук, а среди ее ухажеров, по слухам, был знаменитый писатель Пауло Коэльо.

Жозе Вилкер — Джованни Импрото

Изначально Жозе Вилкер мечтал связать свою жизнь с литературой и кинематографом, но принялся изучать социологию. Однако в итоге пришел в театр, а затем исполнил первую роль в кино.

В сериале «Хозяйка судьбы» Жозе Вилкер сыграл одну из самых запоминающихся ролей. Он перевоплотился в предпринимателя и криминального авторитета, сколотившего состояние на азартных играх. Кроме работы в кино, Вилкер вел колонку для бразильского издания.

Кадр из сериала «Хозяйка судьбы»; Wikipedia / Wilson Dias/ABr

За год до смерти от инфаркта Жозе Вилкер снял фильм «Джованни Импротта», где рассказывается история становления его героя. Кинолента стала приквелом к «Хозяйке судьбы». Весной 2014-го Жозе Вилкер умер от инфаркта. Помимо творческого наследия Вилкер оставил после себя двух дочерей.

Марселу Антони — Вириату Феррейра да Силва

Первую роль в кино Марселло Коуту де Фариас исполнил в 30 лет. До этого он долгое время учился актерскому мастерству и подрабатывал в рекламе. Когда же на него обратили внимание продюсеры мыльных опер, молодому человеку пришлось взять псевдоним — Марселу Антони, ведь его настоящее имя оказалось неблагозвучно.

В «Хозяйке судьбы» Антони сыграл одного из сыновей главной героини. Вириату работает метрдотелем в модном ресторане. Герой любит и умеет готовить, а в будущем мечтать открыть собственное заведение. Марселу Антони с блеском перевоплотился в простого парня с грандиозной мечтой. По мнению некоторых поклонников сериала, вжиться в роль ему помог собственный опыт работы официантом в то время, когда он еще не был известным актером.

Первую роль Антони исполнил в 30 лет. Кадр из сериала «Хозяйка судьбы»; Instagram @marcelloantony_oficial

Сегодня Марселу Антони по-прежнему снимается в сериалах. Кроме того, у артиста подрастают трое детей. Мальчика и девочку он усыновил в первом браке, а во втором у Марселу Антони родился сын Лоренцо.

Дебора Фалабелла — Мария Эдуарда

Дебора Фалабелла родилась в семье театрального режиссера и певицы, однако всех успехов она достигла самостоятельно. Актерская карьера Деборы Фалабеллы началась после ее победы на кастинге и дальнейшего участия в телепроектах. Прорывным сериалом для нее стал «Клон», где девушка сыграла наркозависимую героиню. Дебора так чутко переживала эмоции персонажа, что в какой-то момент ее здоровье пошатнулось и она оказалась в больнице. Однако Деборе все же удастся выкарабкаться, а на съемках «Клона» ее несколько раз заменяла родная сестра-актриса, с которой они поразительно похожи.

Флабелла происходит из творческой семьи. Кадр из сериала «Хозяйка судьбы»; Instagram @deborafalabellaoficial

В проекте «Хозяйка судьбы» Дебора Фалабелла предстала перед зрителям в новом образе. Мария Эдуарда происходит из богатой семьи и работает графическим дизайнером. Новая работа артистки была совсем не похожа на то, что ей приходилось делать в «Клоне», что только подчеркнуло даровитость Фалабеллы как актрисы.

Сегодня Дебора Фалабелла продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Звезда воспитывает дочь от первого брака.

Эдуарду Московис — Режиналду Феррейра да Силва

Примечательно, но исполнитель одной из самых харизматичных ролей в сериале «Хозяйка судьбы» изначально вовсе не помышлял об актерской карьере. Получив диплом по специальности «менеджмент», Московис устроился на работу в офис. В какой-то момент подруга пригласила его посетить курсы театрального искусства. Спустя несколько месяцев он играл в театре. Так начался путь Эдуарду Московиса к массовому зрителю.

В сериале «Хозяйка судьбы» Московис играет чиновника Режиналду Феррейра да Силва, который лишь делает вид, что хочет помочь людям. Красивый и дерзкий он лишь использует избирателей в корыстных целях.

Московис переживал из-за своей внешности. Кадр из сериала «Хозяйка судьбы»; globallookpress.com/Fabio Guinalz

Примечательно, что в действительности Эдуарду Московис всегда думал, что ему никогда не приблизится к идеалу киношной красоты. Однако телезрители решили иначе, подарив ему любовь и признание. Сегодня Московис по-прежнему снимается в кино. Он дважды женат и является отцом четырех детей.

Каролина Дикманн — Изабел/Линдалва

На съемочной площадке сериала «Хозяйка судьбы» Каролина Дикманн появилась, являясь не только успешной актрисой, но и матерью. Воздушная и милая она моментально очаровывает зрителя.

Мало кому в то время могло придти в голову, что исполнительница роли потерянной дочери Марии ду Карму успела пережить выкидыш и находится на грани развода. Несмотря на происходящие в жизни тревоги Дикманн лучшим образом справилась со своей работой в проекте. Зритель поверил в наивность и чистоту Изабел.

Дикманн пережила выкидыш в подростковом возрасте. Кадр из сериала «Хозяйка судьбы»; Instagram @loracarola

Сегодня артистка разменяла уже четвертый десяток, вышла замуж второй раз, вновь родила и успела развестись дважды. А вот карьера Каролины Дикманн по-прежнему на подъеме. Актриса не покидает зрителя, а все свободное время отводит семье.

Летисия Спиллер — Вивиан Феррейра да Силва

Летисия Спиллер проявляла задатки актрисы еще в детстве. Девочка любила перевоплощаться в разных людей, среди которых были и злодеи. В какой-то момент испуганная мать даже отвела дочь к психотерапевту. Спустя время Летисия станет актрисой и выяснится, что ей отлично удаются роли злодейки.

Российскому зрителю актриса известна по роли коварной Вивиан — второй жены чиновника Режиналду Феррейра де Силва. Женщина мечтает стать первой леди, а для этого ей необходимо повысить популярность супруга среди избирателей. На пути к цели она не стесняется прибегнуть даже к самым низменным поступкам — вплоть до соблазнения оппонентов.

Спиллер отказалась от роли Жади в сериале «Клон». Кадр из сериала «Хозяйка судьбы», Instagram @arealspiller

В реальной жизни Летисия Спиллер, по ее собственным словам, не умеет быть стервой. Актриса живет с душой нараспашку, а все ее эмоции написаны на лице. Осознавая повышенную эмоциональность, артистка чередует роли положительных и отрицательных героинь. По этой же причине Спиллер отклонила предложение о главной роли в сериале «Клон». Впрочем, по ее собственным словам, они ничуть об этом не жалеет, хотя из-за этого отказа кинокомпания на год внесла ее в «черный список» и даже лишила зарплаты.

Сегодня Летисия Спиллер по-прежнему играет в телепроектах. За плечами звезды не одна яркая роль. Кроме того, она воспитывает рожденного в первом браке сына и появившуюся на свет в 2011-м внебрачную дочь.