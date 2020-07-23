Антоний Громоносец: Как предсказывать погоду по раскатам грома 23 июля

Православная церковь 23 июля чтит память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры, жившего на рубеже X–XI веков. Он родился недалеко от Чернигова и с юных лет мечтал посвятить себя Богу. Отправившись в странствия, Антоний достиг горы Афон, прожил там несколько лет и принял постриг. А возвратившись на родину, ни в одном из местных монастырей не смог найти такой строгой жизни, к какой привык на Афоне, а потому поселился в пещере на одном из киевских холмов, на крутом берегу Днепра, напоминавшем ему любимый Афон.

Постепенно вокруг преподобного, проводящего целые дни в молитве, стали собираться ученики. И когда их число достигло 12, все вместе они выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь и кельи для братии. Антоний поставил над монахами игумена, а сам удалился из обители и затворился, выкопав себе новую пещеру. Но и там вскоре стали селиться иноки — так образовались Ближний и Дальний пещерные монастыри. Некоторые из этих сооружений сохранились до сих пор. Позже над Дальней пещерой построили деревянную церковь в честь Успения Божией Матери.

По свидетельствам летописцев, преподобный Антоний обладал даром прозрения и чудотворений. Последние годы своей жизни старец прожил в уединении, его мощи остаются сокрытыми до сих пор.

В народе же преподобного Антония стали звать Громоносец или Рясочник, поскольку в конце июля, когда церковь поминает святого, часто бывают грозы, а водоемы покрываются густой ряской, которую издавна использовали в сельском хозяйстве и в народной медицине. Растение превращали в удобрение и корм для домашней живности. Считалось также, что оно оказывает успокаивающее и снотворное действие на людей. Однако, собирая ряску, крестьяне обязательное оставляли немного растений в водоеме: существовало поверье, что из него русалки плетут кружево для своих нарядов, а рассердить их никто не хотел.

Что нужно делать 23 июня

На Антония Рясочника на Руси было принято готовить снасти и отправляться на рыбалку. Особенной удачей считалось, если в этот день идет дождь — тогда рыба клюет очень хорошо.

День благоприятен для путешествий — все задуманное на Антония Громоносца должно исполниться.

Хорошо также 23 июля сходить в баню и как следует попариться — этот ритуал надолго избавит от проблем со здоровьем, сообщает «Утро.ру».

По лунному календарю, растущая Луна в Деве благоприятствует решению финансовых вопросов, а также будут удачными свидания и примирения после размолвок.

Чего нельзя делать 23 июля

В этот день категорически нельзя носить грязную или просто неопрятную одежду — этим можно навлечь на себя болезнь. Серьезными неприятностями грозят сегодня также ссоры и даже просто слишком громкие разговоры.

Поскольку после новолуния прошло всего несколько дней, еще не время начинать новые дела — для этого энергетика Луны еще слаба. Пока следует только строить планы и тщательно их обдумывать.

Нужно избегать сегодня серьезных денежных трат. Кроме того, не стоит делиться своими планами с окружающими.

Народные приметы на 23 июля

Если на водоемах много ряски — это к успешному завершению года.

Если гром гремит звонко — будет сильный ливень.

Если раскаты грома глухие — дождь будет тихим и затяжным.

Гром гремит резко и коротко — дождь будет сильный, но быстро пройдет.

Лягушки не сидят в водоеме, а скачут на берегу — день будет ясным и теплым.

Если утром не выпала роса, вечером пойдет дождь.

Именины сегодня у Антона, Александра, Петра, Данилы, Леонтия и Георгия.

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