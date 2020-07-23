🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 июля, растущая Луна в Деве располагает к тому, чтобы начать реализовывать запланированные ранее дела.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 июля, растущая Луна в Деве располагает к тому, чтобы начать реализовывать запланированные ранее дела. Овнам можно делать это не торопясь, Весам следует придерживаться строгого плана, а Тельцам пора принять важное решение.
♈ Овен
Несмотря на все трудности и задержки, у вас впереди еще есть больше пяти месяцев на то, чтобы реализовать все, что вы наметили в начале года. Продолжайте свои проекты с любовью и верьте, что они дадут великолепные результаты. Некоторым следует сегодня внимательно присмотреться к своему окружению и «перерезать» ненужные провода, чтобы не попасть в порочный круг.
Космический совет: продолжайте реализовывать свои проекты с любовью.
♉ Телец
Вы находитесь на важном этапе своей жизни, Телец. Принятие правильного решения является обязательным условием, поскольку оно может изменить ход дальнейших событий. Откажитесь от скупости и примите изобилие как образ жизни. Звезды призывают вас быть самим собой в любой ситуации.
Космический совет: оставайтесь самим собой в любой ситуации.
♊ Близнецы
Самоизоляция обогащает — у вас появилось время, чтобы развивать свои навыки и приобретать новые по пути. Вселенная напоминает вам, что вы только начали этот путь. Установите определенное количество часов для практики каждую неделю. Компромисс здесь неуместен, ведь кто знает, куда приведет вас это путешествие в ближайшие несколько лет?
Космический совет: посвятите себя совершенствованию своих новых навыков.
♋ Рак
Вы всегда были интровертом, Рак. Когда многие думали о самоизоляции как о заключении, вы использовали прекрасную возможность вернуться к себе и восстановить свои корни. Это помогло вам лучше понять самого себя. Теперь настало время изменить пространство вокруг себя — переехать в новый дом или сделать ремонт.
Космический совет: измените свой дом.
♌ Лев
Если вы задумали что-то изменить в своей карьере, знайте, что ваши молитвы будут услышаны, Лев. Обратите внимание на двери, которые закрываются за вами и на те, что открываются впереди. Следуйте по пути наименьшего сопротивления.
♍ Дева
Каждый имеет право на свое мнение. Но это не значит, что вы должны принимать то, что говорят окружающие, близко к сердцу. Вы сами знаете, что относится к вашей жизни, а что нет. Не позволяйте другим сбить вас с толку. Некоторые пары, находившиеся на стадии «возможно» и «давайте посмотрим», сегодня могут обрести ясность.
Космический совет: начтите строить совместные планы.
♎ Весы
Сейчас не подходящее время, чтобы искушать судьбу, Весы. Тщательно изучите план действий и просчитайте каждый ход, прежде чем делать следующий шаг. Но не останавливайтесь — помните, что вы находитесь всего в трех секундах от чуда. Мудрая женщина из вашего ближайшего окружения могла бы помочь вам советом.
Космический совет: воспользуйтесь планом действий.
♏ Скорпион
Хватит суетиться, побалуйте сегодня своего «внутреннего ребенка» и выберите творчество вместо продуктивности. Позвольте себе побыть спонтанным и жить одним моментом. Нарисуйте цветы на холсте, достаньте свой набор для поделок или приготовьте себе большую миску макарон с сыром. Если это заставляет вас почувствовать себя хорошо, вы на правильном пути.
Космический совет: побалуйте своего «внутреннего ребенка».
♐ Стрелец
Используйте этот день для того, чтобы разрешить давний семейный конфликт. Есть также хорошие новости для тех, кто столкнулся с проблемами на работе и на денежном фронте. Вы очень близки к творческому решения, позвольте себе мыслить нестандартно.
♑ Козерог
Ваш ум склонен создавать воображаемые сценарии, которые вызывают беспокойство и панику. Скорее всего, истории, которые разыгрываются в вашей голове, не имеют ничего общего с реальностью. Вместо того чтобы разыгрывать драму, решитесь на открытый и честный разговор.
Космический совет: решитесь на открытый разговор.
♒ Водолей
Пора перестать отрицать очевидные вещи, Водолей. Вселенная призывает вас к жесткому разговору, которого вы избегали в течение некоторого времени. Не бойтесь быть уязвимым и открыть свое сердце.
Космический совет: пришло время быть честным.
♊ Рыбы
Сегодня вы можете заметить множество космических сигналов, свидетельствующих о том, что Вселенная на вашей стороне. Помните, что случайных цепочек событий и встреч не бывает.
Космический совет: случайных встреч не бывает.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля.
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