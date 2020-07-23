Чем закончилась встреча тигра и удава на большой дороге — видео

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Светлана Александрова
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Огромная змея легла на пути хищника и не собиралась уступать дорогу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Md Manik; Twitter / @susantananda3; 5-tv.ru

Напряженная встреча тигра с удавом на большой дороге попала на видео. Необычные кадры были сняты в Индии проезжавшими через один из заповедников строительными рабочими. Очевидцы наблюдали, как огромная змея разлеглась на пути вышедшего из кустов хищника и не обращала ровным счетом никакого внимания на нетерпеливые круги, которые «нарезал» вокруг нее тигр.

В конце концов поняв, что удав не собирается уступать ему дорогу, король джунглей решил поступить благоразумно и обошел непочтительное пресмыкающееся через кусты, а затем снова вышел на дорогу.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры, снятые каякером из США, который, засмотревшись на окружающие красоты, чуть не угодил прямо в пасть гигантского аллигатора.

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