Напряженная встреча тигра с удавом на большой дороге попала на видео. Необычные кадры были сняты в Индии проезжавшими через один из заповедников строительными рабочими. Очевидцы наблюдали, как огромная змея разлеглась на пути вышедшего из кустов хищника и не обращала ровным счетом никакого внимания на нетерпеливые круги, которые «нарезал» вокруг нее тигр.

В конце концов поняв, что удав не собирается уступать ему дорогу, король джунглей решил поступить благоразумно и обошел непочтительное пресмыкающееся через кусты, а затем снова вышел на дорогу.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры, снятые каякером из США, который, засмотревшись на окружающие красоты, чуть не угодил прямо в пасть гигантского аллигатора.