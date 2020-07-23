Советы эксперта: как выжить, если надолго застряли в лифте без связи?

Недавно Китай потрясла новость, что две пожилые женщины провели четыре дня в застрявшем лифте пустого дома. Без телефонов, без воды и еды, они все же смогли выбраться наружу и позвать на помощь. 5-tv.ru обратился к эксперту по безопасности и выживанию Эду Халилову, чтобы получить от него список рекомендаций для оказавшихся в похожей ситуации.

Во-первых, нужно сразу оповестить о случившемся других людей, чтобы те могли вызвать лифтеров или спасателей. Если телефона нет или не ловит связь, нужно громко стучать по стенкам лифта, чтобы привлечь внимание со стороны.

Во-вторых, если надежды на то, что кто-то услышит вас в ближайшее время, нет, следует минимизировать свои движения, постараться размеренно дышать и меньше двигаться — это экономит физические и психологические ресурсы.

В-третьих, если есть вода, то пить ее экономно, и не есть. На переваривание пищи нужна влага, и это станет лишним расходом воды. Если же есть только сухая пища, то от еды следует воздержаться.

По словам Эда Халилова, человек может вынести очень многое. Так, без еды можно продержаться до нескольких недель, без воды же — лишь 3-4 суток, и только при условии соблюдения правил: меньше разговаривать и дышать носом, чтобы слизистая рта меньше пересыхала.

Также он напомнил, что застрять в лифте с кем-то — всегда лучше, чем оказаться там одному.

«Вдвоем выжить легче, чем в одиночку, — уверяет эксперт. — Нельзя терять веру в победу, нельзя сдаваться, нужно до конца бороться за свою жизнь».

Если вы оказались в лифте в холодное время года, то нужно плотнее прижаться друг к другу, укрыться имеющейся одеждой и крепко обнять себя. Эти нехитрые советы помогут уменьшить теплопотерю. Спать следует по очереди — чтобы не пропустить возможную подмогу и не впасть в бессознательное состояние на морозе.

5-tv.ru писал, что будет, если все знаки зодиака застрянут в одном лифте.