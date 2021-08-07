Вот это поворот: «Звездные» пары, глядя на которые сложно поверить, что это муж и жена

Поклонницы часто мечтают выйти замуж за любимых знаменитостей. Но звездные красавчики в основном выбирают в жены супермоделей и актрис. Посмотрите на жен кинозвезд и переверните карточку, чтобы узнать, за кого они вышли замуж.

Кили Шей Смит

Global Look Press / Kika Press

В молодости журналистка Кили Шей Смит сводила с ума коллег и телезрителей своей фигурой. Звездного мужа Кили встретила в 1994-м на вечеринке в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас. Пара встречалась семь лет и связала себя узами брака только в 2001 году. Поклонницы этого актера не всегда в восторге от Кили, ведь после рождения двоих сыновей женщина набрала вес и очень изменилась. Фанаты предполагают, что у Смит случился гормональный сбой. Но все же Кили и ее муж вместе уже 26 лет! По словам актера, больше всего в Кили его привлекает красота, жизнелюбие, независимость и умение обойтись без него в случае расставания.

Деббора-Ли Фернесс

Global Look Press / AMPAS

Актриса Деббора-Ли Фернесс старше звездного супруга на 13 лет. Она познакомилась с будущим мужем в 1995-м. Уже через год влюбленные поженились, и тогда Деббора-Ли оставила актерскую карьеру. Она стала реже сниматься и сосредоточилась на семье. Актриса несколько раз пыталась забеременеть, но у нее случались выкидыши. Поклонники ее звездного мужа негодовали в соцсетях, мол, как актер может смириться с тем, что у него не будет кровных детей? Пользователи обсуждали ориентацию киноактера и называли Деборру «прикрытием» для молодого мужа. В итоге пара усыновила мальчика Оскара и девочку Аву Элиот.

Сэм Тейлор-Вуд

Global Look Press / Hubert Boesl

Сэм Тейлор-Вуд была художником. Ее первый муж Джей Джоплинг помогал ей устраивать арт-вечеринки. Сэм была замужем за Джеем 11 лет, за это время у пары родились двое детей. Позже у Сэм диагностировали онкологию. Женщина прошла курс химиотерапии и победила болезнь, но затем у нее обнаружили рак молочной железы.

Пока Тейлор-Вуд пыталась вылечиться, ее муж решил с ней развестись. Сэм долго переживала разрыв, но со временем нашла в себе силы справиться с одиночеством. Она занялась кинорежиссурой, а на съемках проекта о Джоне Ленноне познакомилась с будущим мужем. В то время Сэм было 42 года, а ее избраннику всего 19!

Роман критиковали поклонники и пресса: парня обвиняли в желании нажиться на таланте Тейлор-Вуд и прославиться с ее помощью. Но в 2009-м влюбленные поженились, а через год в браке родилась дочь Уайльда. Еще один ребенок в семье появился в 2012-м. Сейчас Сэм-Тейлор-Вуд — счастливая жена и мама четверых детей, которая не забывает о карьере. В 2015-м она стала режиссером фильма «Пятьдесят оттенков серого», а через три года сняла картину «Миллион мелких осколков» с мужем в главной роли.

Тара Уилсон

Global Look Press / Dennis Van Tine

Тару Уилсон называют везучей, ведь она познакомилась с мужчиной мечты 90-х в одном из баров Нью-Йорка, где работала официанткой. Они встречались почти восемь лет до того, как сыграли свадьбу в 2012-м. До регистрации отношений у них родился сын Орион. В 2020-м Тара родила второго сына, которого они с мужем назвали Китс.

Уилсон сыграла эпизодические роли в пяти кинопроектах, среди которых были короткометражные фильмы и телесериалы. Роль предпринимателя Таре удалась лучше: в 2000-х она выкупила один из баров, а позже — вместе с мужем открыла чайный дом.

Лиза Боне

Global Look Press / Billy Bennight

Лиза Боне старше своего избранника на 12 лет. До встречи с будущим мужем она работала моделью и снималась в телесериале «Шоу Косби», за который получила «Эмми». В популярном ситкоме Лиза не задержалась: она покинула проект из-за съемок в шоу под названием «Другой мир». Во время съемок Лиза забеременела от своего мужа Ленни Кравица. Ради ребенка актриса оставила съемки, а после ее рождения дочери вернулась в кино. Лизе стали предлагать низкобюджетные роли, которые не принесли ей популярность. Поклонники Боне сомневались, стоило ли делать перерыв в карьере ради рождения ребенка? Зато сейчас сомнений нет: дочь Лизы — популярная актриса и одна из самых красивых женщин мира Зои Кравиц.

В 2005-м Лиза Боне познакомилась со своим вторым мужем. Вне брака у пары появились двое детей. Лиза и этот актер встречались 12 лет и в 2017-м наконец сыграли свадьбу. Пара рассказывала, что свадьба для них — лишь очередной повод собраться с друзьями и близкими.

Калиста Флокхарт

Global Look Press / D.Long

Калиста Флокхарт — известная актриса 90-х. Она снималась в популярных телесериалах и украшала обложки модных журналов. Тогда она получила «Золотой глобус» за главную роль в сериале «Элли МакБил» и была трижды номинирована на премию «Эмми».

В 2004-м Калисте предложили главную роль в телесериале «Отчаянные домохозяйки», но она отказалась. Тогда актриса уже два года встречалась со своим звездным избранником. Поклонники не верили в серьезность намерений пары из-за большой разницы в возрасте, ведь Калиста младше своего «парня» на 23 года. Тем не менее, пара обручилась в 2009 году и поженилась через год. Калиста не перестала сниматься — в 2015-м она присоединилась к касту сериала «Супергерл».

Йессика Кумала

Instagram @0rsottopotto

Эту девушку зовут Йессика Кумала. Она познакомилась с избранником в одном из баров и не постеснялась взять у него номер телефона. Звездный муж Йессики отмечает, что Кумала не гналась за известным красавчиком, ведь тогда знаменитый сериал с его участием только стартовал. В 2004-м пара официально зарегистрировала отношения, а через пять лет в семье родилась девочка, которую назвали Явой. Друзья пары говорят, что родители посвящают Яве все свободное время. Йессика отказалась от карьеры и воспитывает ребенка, а ее звездный муж старается проводить свободное от работы время с семьей.