День святой Ольги: что можно и что категорически нельзя делать 24 июля

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Василий Заика
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Православные верующие в этот день почитают память равноапостольной княгини, сделавшей многое для принятия христианства на Руси.

Фото, видео: Clutch.ua; ТАСС / Мальгавко Сергей; www.globallookpress.com / Anton Kavashkin, Pedro Fiuza, Rolf Vennenbernd, uwe umstätter

Православная церковь 24 июля чтит память равноапостольной княгини Ольги, которая была женой киевского князя Игоря и сделала многое для принятия на Руси христианства. Ее подлинная дата рождения никому неизвестна. Есть лишь данные, что Ольга появилась на свет в псковском селении Выбутовская весь. При рождении ее нарекли Хельгой, что означает «священная».

По преданию князь Игорь познакомился с Ольгой на ее родине. Когда он намеревался перебраться на другой берег реки, мимо плыла лодка с прекрасной девушкой на борту. Киевский князь подозвал ее к себе, Ольга подплыла к берегу и переправила мужчину. После расставания Игорь не смог забыть ее и отправил за ней гонцов в Псковскую область. В результатe они создали семью и вскоре у пары родился сын Святослав.

Брак князя Игоря и Ольги продлился недолго. Правитель был убит древлянами. После его гибели княгиня проявила себя как довольно жесткий и хитрый политик, а также умелый военачальник. Предводитель древлян предложил Ольге стать его женой, и женщина сделала вид, что согласилась. Вскоре в Киев приехали послы, которых княгиня велела закопать живьем в землю. После этого Ольга отправилась на могилу князя Игоря в вотчину древлян. Вместе с ней туда пришло ее войско, которое истребило пять тысяч человек. Оставшиеся поселения княгиня потребовала сжечь, а людей продать в рабство.

Именно княгиня Ольга стала инициатором административных реформ и разработала систему налогообложения. Также она стала основателем каменного строительства на Руси. Во время ее пребыванию у власти были установлены границы Киевской Руси. Помимо прочего, как пишет «Утро.ру», Ольга приняла в Константинополе крещение и вернулась в Киев с православными иконами и книгами.

Приметы 24 июля:

  • Раскатистый гром в этот день обещает отменный клев на рыбалке
  • Роса на траве по утру говорит о скудном урожаe огурцов и помидоров
  • Если погода 24 июля солнечная и теплая, то будет хороший урожай зерновых
  • Надоедающая мошкара в этот день сулит осенью обильный рост грибов

Что можно делать 24 июля:

В этот день желающие удачно выйти замуж девушки просили об этом высшие силы. Кроме того, верующие ходили в церковь и преклонялись перед иконой княгини Ольги. Также, по традиции, в этот день нужно проявлять особое участие в жизни других людей. Быть снисходительным к слабостям окружающих, а также милосердным и терпеливым.

Что нельзя делать 24 июля:

24 июля категорически нельзя ругаться с близкими и знакомыми. Наши предки верили, что так человек оскверняет свою душу. В этот день противопоказано лениться — в старину люди отправлялись за грибами и за ягодами. Также в этот день нельзя брать в долг деньги, хлеб и соль. Традиционно наши предки мирские дела в день святой Ольги ни в коем случае не ставили превыше духовных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как предсказывать погоду по раскатам грома 23 июля.

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