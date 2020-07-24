🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 июля, растущая Луна в Деве сулит большинству представителей знаков зодиака множество непредсказуемых событий.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 июля, растущая Луна в Деве сулит большинству представителей знаков зодиака множество непредсказуемых событий. День отлично подходит для решения накопившихся проблем и изменений к лучшему.

♈ Овен

Несмотря на начало очередных романтических отношений, Овны, сегодня вам выдастся возможность слегка пофлиртовать. Помните, что не стоит опережать события и выстраивать грандиозные планы. Наслаждайтесь текущим моментом, что называется «здесь и сейчас».

Космический совет: наслаждайтесь текущим моментом.

♉ Телец

Тельцы, ваша самокритика ни к чему хорошему не приведет. Звезды рекомендуют отпустить ситуации, над которыми вы не можете обрести контроль. Именно в этот день вам выпадет возможность найти вдохновение и полностью абстрагироваться от самого себя.

Космический совет: ваша самокритика ни к чему хорошему не приведет.

♊ Близнецы

Представителям этого астрологического символа, помните — жизнь ваша принадлежит только вам. Не откладывайте в долгий ящик то, о чем давно мечтаете. Завершите начатое или займите себя чем-то новым. Главное — не позволять никому диктовать условия.

Космический совет: не позволять никому диктовать условия.

♋ Рак

Раки, 24 июля ваши близкие или друзья могут преподнести неожиданный подарок. Постарайтесь принять этот сюрприз с искренней благодарностью. Не стоит открыто демонстрировать, что презент оказался не слишком уместным или малозначимым.

Космический совет: принимайте сегодняшние сюрпризы с благодарностью.

♌ Лев

В этот день представители данного знака зодиака обретут долгожданную легкость, которая позволит принимать верные решения. Вам удастся изменить привычный уклад жизни и ступить на новый уровень мироощущения. Все вопросы будут решаться молниеносно.

Космический совет: смело меняйте привычный жизненный уклад и двигайтесь дальше.

♍ Дева

Девы, крайне удачный день для реализации вашей самой заветной мечты. Попробуйте отодвинуть все дела на второй план и заняться именно тем, чего вы довольно давно желаете. Верьте в свои силы и планомерно следуйте в нужном направлении. Помните — вам многое по силам.

Космический совет: верьте в свои силы.

♎ Весы

24 июля Весам следует открыться идущим навстречу неожиданностям. Велика вероятность, что в вашей жизни произойдет событие, которое окажет ощутимое влияние на будущее и станет судьбоносным. Относитесь внимательно ко всему происходящему.

Космический совет: относитесь внимательно ко всему происходящему.

♏ Скорпион

Скорпионы, сегодня вы будете уделять довольно много времени решению некоторых вопросов, связанных с личной жизнью. Не стоит избегать советов близких и делать скоропалительные выводы. Не забывайте, что иногда лучше немного переждать, чем рубить сплеча.

Космический совет: сегодня не стоит избегать советов близких.

♐ Стрелец

В этот день представители данного астрологического символа столкнутся с массой непредсказуемых и незапланированных моментов. Неожиданности будут подстерегать вас везде — дома, на работе, во время встречи с друзьями. Во время общения с людьми выражайте меньше эмоций.

Космический совет: в общении с людьми выражайте меньше эмоций.

♑ Козерог

Козероги, 24 июля не стоит распространяться о деталях личной жизни. Если вы все-таки решитесь на то, чтобы поделиться самым сокровенным — выбирайте в собеседники только проверенных людей. В противном случае вы рискуете стать объектом насмешек и ненужных обсуждений.

Космический совет: выбирайте в собеседники только проверенных людей.

♒ Водолей

Сегодня Водолеям стоит уделить особое внимание вопросам собственного здоровья. Постарайтесь прислушаться к своему организму и не пренебрегать его подсказками. В течение дня планомерно идите к поставленным целям и не отвлекайтесь на разную ерунду.

Космический совет: постарайтесь прислушаться к своему организму.

♊ Рыбы

Рыбы, в этот день вы имеете прекрасную возможность раз и навсегда избавиться от давно назревшей и надоевшей проблемы. Не стоит прислушиваться к советам окружающих и плясать под их дудку. Управляйте сами своей жизнью и никого не подпускайте к «рулю».

Космический совет: управляйте сами своей жизнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким женщинам по зодиаку не грозит остаться одним в старости.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

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