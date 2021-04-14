Настоящие тираны: ТОП-4 знаков зодиака, представители которых любят унижать людей

Ведущие психологи утверждают: человек — существо иррациональное. Поэтому предугадать, какая реакция последует на тот или иной раздражитель, просто невозможно. Астрологи, напротив, отмечают, что определить характер человека и его поведенческие особенности вполне реально. При этом, зная только его дату рождения. Так, среди прочих можно выделить ТОП-4 знака зодиака, представители которых обожают доминировать.

Овны

Огненные Овны с рождения считают, что являются центром Вселенной. Их небесный покровитель — Марс, планета движения, силы, агрессии и борьбы. Завязать отношения с ними совсем не тяжело, однако «выжить» — почти невозможно. Овны буквально душат партнера своим напором и желанием контролировать каждое движение. В случае, если что-то пошло не по плану — сразу устроят скандал.

Львы

Львы — такие же прирожденные эгоисты. Впрочем, и на это есть веская причина: небесный покровитель этого знака — горячее Солнце. Отношения со Львами зачастую очень нестабильны. Максимум, на что их хватает — на легкую дружбу. Если кто-то осмелился воспылать к ним любовью, придется смириться с постоянной агрессией.

Скорпионы

Скорпионы никогда не обратят внимание на человека, если в этом нет особого интереса. Управляемые Марсом, они слишком расчетливы и циничны, чтобы тратить время понапрасну. Хотите снискать одобрения и получить немного внимания — готовьтесь служить им вечно. Хотите свободы и уважения — вам не по пути.

Водолеи

Водолеи — «жертвы» Урана и Сатурна — планет пессимизма и упрямства. В результате такого смешения получается нечто экспрессивное, так что от представителей этого знака лучше держаться подальше. Ну, или в крайнем случае не стоит рассчитывать на доброе отношение, если вам приветливо улыбнулись. Водолеи — прирожденные одиночки, а партнеров готовы терпеть, только ради собственной выгоды, пишет Uznayvse.ru.

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