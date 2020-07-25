Весь мир у ее ног. ТОП-5 женщин, которые притягивают мужчин как магнитом

Есть женщины, к которым мужчин тянет как магнитом. Про таких слагают песни и посвящают им стихи, а их соперницы мучаются вопросом: как им удается всегда пользоваться вниманием противоположного пола, не прилагая видимых усилий? Издание Femmie собрало пять типов дам, при одном появлении которых кавалеры теряют разум.

Красотка

Она необязательно писаная красавица с обложки глянцевого журнала. Но у нее как правило яркая внешность совсем не канонического типа красоты. Такие девушки чаще всего в подростковом возрасте страдают от недостатка поклонников, но это с лихвой компенсируется, когда они взрослеют и расцветают.

«На стиле»

Эти барышни могут быть совсем не красавицами, свой образ они тщательно создают сами. При этом со стороны кажется, что они такие по натуре и поддержание стиля им ничего не стоит. У такой леди всегда предметы гардероба идеально сочетаются между собой и дополняются какой-нибудь яркой деталью, создающей особое впечатление. Возле таких неординарных дам мужчины вьются толпами.

Деловая леди

Женщина в строгом, но подчеркивающем фигуру костюме, с идеальной прической и сдержанными манерами. Она для мужчин — Снежная королева, чье сердце надеется растопить своей любовью каждый второй. После того как сильнейший ее покорит, он надеется превратить ее в домашнюю тихую кошечку. Только обычно такой номер здесь не проходит!

Романтичная девочка

Она немного легкомысленна, рассеяна, беспомощна, но в меру. Ее заливистый смех слышно издалека, и она не боится показаться нелепой. Такие девушки носят платья по фигуре, любят аксессуары, тяготеют к безделушкам. Они не суетятся и никуда не спешат. Мужчинам нравится чувствовать себя рядом с ними взрослыми и хозяевами положения. А романтичные девочки и не против новых знакомств!

Эпатажная стерва

Эти женщины скорее определяются не по внешности, а по характеру. Они не стесняются высказывать вслух свое мнение, даже если оно и непопулярное. Им плевать на то, что о них подумают окружающие, они остры на язык и умеют красиво и дерзко флиртовать. Не заметить такую в компании просто невозможно, и мужчины тают под их властным обаянием.

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