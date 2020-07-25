Проклов день: Как защититься от сглаза и порчи 25 июля?

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Алиса Старжевская
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По народному календарю 25 июля — это день Прокла Плакальщика.

Фото, видео: Molbuk.ua; ТАСС / Феоктистов Дмитрий, Silas Stein

Православные 25 июля чтут память святых мучеников Прокла и Илария. Предание гласит, что святые жили в I–II веках во время правления императора Траяна, который был ярым гонителем христиан. За распространение христианских учений святые подверглись пыткам, но от веры не отреклись и были казнены. По сей день мучеников Прокла и Илария вспоминают в один день и на иконах изображают тоже вместе.

В народном календаре праздник стал называться Прокл Плакальщик, напоминает «Утро.ру». Связано это с тем, что в этот день роса на полях становилась обильнее. Именно поэтому крестьяне всегда старались закончить с уборкой сена до Проклова дня, поскольку с этого момента сено могло сгнить из-за большой влажности.

Что можно делать в Проклов день?

Наши предки верили, что в этот день роса обладает чудотворными свойствами. Утром 25 июля принято умывать лицо свежей росой, так как считается, что она подарит молодость и красоту, в особенности девушкам.

Также, по народному поверью, умывание росой способно вылечить многие болезни и защитить от сглаза и порчи. От утренней росы ум проясняется, зрение улучшается, а бессонница уходит.

День также благоприятен для заключения соглашений и договоренностей.

Что категорически нельзя делать 25 июля?

В этот день категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не навлечь неприятности. В старину в Проклов день никогда не приступали к уборке, ремонту или шитью.

Также 25 июля запрещено ругаться и сквернословить. Считается, что вся негативная энергия, сосредоточенная в бранных словах, вернется в троекратном размере.

Приметы в Проклов день

Если в Проклов день находит туман — это к плохому урожаю.

Холодная погода на 25 июля — предвестник морозной зимы.

Громкое жужжание пчел предвещает жаркий август.

Отсутствие росы — верный признак приближающейся непогоды.

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