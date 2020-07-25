Врач рассказала, насколько серьезной может быть повышенная вечерами температура

Врач-терапевт, кардиолог и эндокринолог Татьяна Романенко назвала причины, по которым по вечерам может подниматься температура. Как передают «Аргументы и факты», это может быть и обычная перевозбудимость, и серьезные заболевания.

Так, в целом, в повышении температуры до 37 градусов в вечернее время нет ничего страшного. Однако, если столбик термометра находится на отметке 37,5 градусов, то стоит начинать беспокоиться. В таком случае, причиной может быть перевозбудимость, употребление алкоголя и в некоторых случаях даже горячая пища, лекарства или ПМС.

Или же повышение может означать вялотекущее воспаление. Чтобы проверить диагноз, нужно сдать анализ на С-реактивный белок. Также причиной могут быть гормональные сбои или проблемы в работе щитовидной железы. Помимо этого влияет на температуру психогенный невроз, появляющийся на фоне стрессов.

И самое серьезное основание — онкологические заболевания. В таких случаях также наблюдается повышенная температура.

При коронавирусной инфекции повышенная температура тоже является одним из возможных симптомов заболевания. Как сообщает ФАН вторая волна COVID-19 этой осенью маловероятна, однако увеличение числа заболевших все же ожидается, так как в это время — сезон острых респираторных заболеваний.

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