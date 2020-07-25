Что может заменить чашку кофе для бодрости, рассказала нейропсихолог

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Алиса Старжевская
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Своими советами поделилась врач Ирина Хвингия.

Что может заменить чашку кофе для бодрости, рассказала нейропсихолог

Фото: www.globallookpress.com / cipolla

Кофе и крепкий чай — любимый напиток большинства россиян по утрам, а также в течения дня для тех, кто хронически не высыпается. О вреде для организма при употреблении кофе в больших количествах знают многие, но врач-нейропсихолог Ирина Хвингия знает, что может его заменить, передает радио Sputnik.

Всего несколько кофейных зернышек в шоколаде дадут заряд бодрости, сравнимый с целой чашкой этого ароматного напитка. При этом шоколад нивелирует негативное влияние кофеина на центральную нервную систему, снимает напряжение, улучшает настроение, не дает мозгу перенапрягаться, как это бывает в случае употребления обычного кофе.

Кофейные зерна в шоколаде удобно держать под рукой и брать с собой, чтобы всегда иметь возможность быстро настроиться на работу или закончить дедлайн. Они могут с легкостью заменить не только кофе, но и чай, где также много кофеина.

Доктор Хвингия не советует слишком часто прибегать к такому методу и есть много шоколадных зерен — достаточно всего пяти за раз, чтобы работоспособность достигла своего максимума. Хотя шоколад и снижает уровень холестерина, кофе может негативно отразиться на работе сердечно-сосудистой системы и повысить артериальное давление.

Впрочем, все хорошо в меру. Если не пить кофе и чай в больших количествах, то риска заполучить проблемы с давлением нет. В условиях современного стресса причиной скачков давления обычно являются пропуск приема медикаментов, нерегулярные медицинские осмотры и проблемы на работе, пишет «Утро.ру».

Ранее 5-tv.ru писал, какую пользу может принести употребление кофе.

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