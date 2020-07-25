Самые соблазнительные наряды: какой стиль в одежде гарантирует успех у мужчин

У женщин и мужчин разные предпочтения в одежде, и то, что нравится представительницам слабого пола, не всегда вызывает восторг со стороны их избранников. Однако есть сексуальные образы в одежде, которые гарантируют заинтересованные взгляды в свой след, уверен Infox.Ru.

Юбка-карандаш и высокий каблук

Уже практически вечная классика, которую ввела в моду Мэрилин Монро. Они и в обычной жизни часто предпочитала обтягивающие юбки и платья-карандаш до колена, а ее сексуальная походка на высоких каблуках давно стала легендой. Отличный образ для сильной, уверенной в себе и своей неотразимости современной девушке.

www.globallookpress.com / John Rowley;

Соблазнительное декольте

Не каждый вырез мужчины считают сексуально притягательным, а не просто вызывающим. А вот деловой пиджак, строгая рубашка, очки и словно случайно распахнувшийся воротничок лишают мужчин силы воли. Такой образ нравится и большинству женщин, однако все хорошо в меру, и показать в вырезе слишком много — симптом вульгарности.

www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger;

Закрытый верх, открытый низ

Любимый стиль корейских красавиц, где не принято демонстрировать декольте, но не считается зазорным выставить на показ свои ноги. Работает это и в России — мини с откровенным верхом лучше не сочетать, чтобы не прослыть вульгарной и доступной, а вот разумное сочетание сексуальности и намека на нее влечет мужчин, как магнит.

www. globallookpress.com / Manfred Baumann;

Джинсы «в облипку» и ассиметричный топ

Подходит для смелых и откровенных девушек, которым давно пора понять, что мужчины обожают облегающие джинсы на женщинах. Одно это останавливает на женщине заинтересованный взгляд, а сочетание обтягивающей плоть джинсы и открытых плеч в небрежно скроенном топе позволит одновременно и приоткрыть мужчинам, что скрывается под одеждой, и выгодно подчеркнуть достоинства фигуры, скрыв ее тканью.

www.globallookpress.com / Oliver Gutfleisch;

Конский хвост и вытянутые серьги

На дамскую прическу мужчины смотрят не в первую очередь, но есть та, что гарантированно отвлечет их от созерцания фигуры и заставит задуматься о сладком продолжении вечера именно с вами. Конский хвост — это тоже классика, а возможность менять их с гладкого на небрежно растрепанный, дополнять заколками и вплетенными в волосы цветами делает этот стиль кладезем для создания новых образов. А если добавить к хвосту длинные серьги, подчеркивающие шею, то от мужского внимания не будет отбоя.

www.globallookpress.com / Valentina Ranieri;

5-tv.ru поделился лайфхаками Александра Васильева, какая одежда поможет выглядеть стройной и молодой.