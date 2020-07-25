Врач рассказал, как избавиться от тяги к сладкому

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Алиса Старжевская
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По словам эндокринолога Михаила Заботина, в первую очередь нужно бороться с причинами углеводной зависимости.

Врач рассказал, как избавиться от тяги к сладкому

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

Диетолог и врач-эндокринолог Михаил Заботин рассказал, как правильно нужно бороться с углеводной зависимостью, которая приводит к тяге к сладкому. Как объяснил эксперт «Экспресс газете», главное — победить причины пагубной привычки.

Заботин уверен: через сладкое люди получают положительные эмоции и приятные ощущения. И такой пищевой сценарий в итоге формирует углеводную зависимость.

Также причина может быть в нарушении кровообращения мозга, артериальной гипертензии, плохом сне или даже генах, так как некоторые из них отвечают за чувство насыщения.

Способа избавиться от пагубной привычки есть два: быстрый и медленный. Быстрый предполагает резкий отказ от всех сахаросодержащих продуктов. При таком сценарии ломка может продолжаться до двух недель, но облегчить страдания помогут сухофрукты и цельные фрукты. Главное, контролировать количество заменителей.

Второй метод — постепенный отказ от сладкого. В этом случае нужно постепенно убирать вредные продукты и заменять их на подходящие аналоги: опять же сухофрукты, свежие фрукты.

В обоих случаях в первую очередь важно найти новый источник положительных эмоций. Спорт, творчество или другое хобби станут заменителем сладкого, так что человек больше не захочет съесть конфету. Также помогут и психологические уловки: например, в магазине у полок с тортами нужно представлять неприятные вещи, чтобы мозг со временем сформировал ассоциативный ряд.

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