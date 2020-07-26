Какие имена никогда не зарегистрируют в ЗАГСе?

Все больше в моду входят редкие и необычные имена, которыми нарекают новорожденных родители. Однако далеко не любые фантазии креативных мам и пап могут зарегистрировать в ЗАГСе.

Как рассказали в Минюсте РФ ТАСС, отказать родителям могут в случаях, когда выбранное имя противоречит традициям российской ономастики. Такие же нормы распространяются на смену имени уже взрослым человеком.

Так, нельзя дать имя ребенку в виде аббревиатуры. Не должно имя содержать в себе цифры, числительные, символы и не являющиеся буквами знаки. Исключение составляет дефис: например, в двойном имени — Анна-Мария. Кроме того, запрещено называть дитя бранными словами либо указаниями на титул, должность и ранг.

Запрет давать детям странные имена существует не только в России. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, в США госорганы отказали в регистрации Илону Маску, который хотел наречь новорожденного сына сочетанием символов — X Æ A-12.