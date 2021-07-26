Что можно и нельзя делать 26 июля в день Гавриила Летнего

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Алина Потёмкина
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Традиционно этот день посвящали трудам, чтобы год был благополучным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Dr. Wilfried Bahnmüller, uwe umstätter, Stefan Klein; ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Тема:
Погода

В православном календаре 26 июля отмечается день Гаврилы Летнего. Этот праздник посвящен одному из семи архангелов — Гавриилу, который традиционно считается покровителем тайн будущего.

История праздника:

Архангел Гавриил известен по множеству преданий о том, как он предсказывал будущее. Именно он стал вестником скорого рождения Девы Марии. Позже он стал ее защитником — оберегал от бед будущую мать Иисуса. Он же возвестил ей о скором появлении на свет Сына Божия. Также архангел являлся старцу Захарии с вестью о том, что у него будет сын — будущий Иоанн Предтеча.

В православии архангел Гавриил считается защитником верующих. К нему обращаются, когда просят о благополучии в доме, ищут путь истинный и молят о рождении ребенка.

Что нельзя делать 26 июля:

В этот день нехорошо ругаться — беды будут преследовать ближайшие четыре месяца.

Нельзя лениться, хотя многие церковные праздники подразумевают запрет на труд. День Гавриила напротив его приветствует, раньше в это время начинали сбор урожая.

Запрещено в этот день выбрасывать хлеб — год будет голодным.

Не стоит ходить в баню — деньги смоешь, богатства не будет.

Что можно делать 26 июля:

Хорошо посвятить день труду, особенно физическому.

Сбор урожая в это время обещает быть успешным.

Принято ходить в церковь и молиться архангелу Гавриилу.

Народные приметы:

  • Грачи в стаи собираются — жди ранней осени.
  • Стоит засушливая погода — не будет дождей и осенью.
  • Если весь день идет дождь — урожай погибнет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой месяц в году считается худшим для разных знаков зодиака. Астрологи объяснили, с чем могут быть связаны неприятности рожденных в разные периоды людей.

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