Гаврила Летний. Почему 26 июля нельзя лениться и ходить в баню?
Традиционно этот день посвящали трудам, чтобы год был благополучным.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Dr. Wilfried Bahnmüller, uwe umstätter, Stefan Klein; ТАСС / Феоктистов Дмитрий
В православном календаре 26 июля отмечается день Гаврилы Летнего. Этот праздник посвящен одному из семи архангелов — Гавриилу, который традиционно считается покровителем тайн будущего.
История праздника:
Архангел Гавриил известен по множеству преданий о том, как он предсказывал будущее. Именно он стал вестником скорого рождения Девы Марии. Позже он стал ее защитником — оберегал от бед будущую мать Иисуса. Он же возвестил ей о скором появлении на свет Сына Божия. Также архангел являлся старцу Захарии с вестью о том, что у него будет сын — будущий Иоанн Предтеча.
В православии архангел Гавриил считается защитником верующих. К нему обращаются, когда просят о благополучии в доме, ищут путь истинный и молят о рождении ребенка, отмечает «Утро.ру».
Что нельзя делать 26 июля:
В этот день нехорошо ругаться — беды будут преследовать ближайшие четыре месяца.
Нельзя лениться, хотя многие церковные праздники подразумевают запрет на труд. День Гавриила напротив его приветствует, раньше в это время начинали сбор урожая.
Запрещено в этот день выбрасывать хлеб — год будет голодным.
Не стоит ходить в баню — деньги смоешь, богатства не будет.
Что можно делать 26 июля:
Хорошо посвятить день труду, особенно физическому.
Сбор урожая в это время обещает быть успешным.
Принято ходить в церковь и молиться архангелу Гавриилу.
Народные приметы:
- Грачи в стаи собираются — жди ранней осени.
- Стоит засушливая погода — не будет дождей и осенью.
- Если весь день идет дождь — урожай погибнет.
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