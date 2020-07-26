🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Если вам кажется, что вдохновение покинуло вас как вероломный любовник, пора переключиться. Физический труд ничуть не хуже интеллектуального, к которому вы привыкли. А смена рода деятельности — всего на один день — способна творить чудеса! Вы и не заметите, как муза к вам вернется с ворохом новых идей.

Говорят, что мы сами кузнецы своего счастья. И как мы себе нарисуем наш путь, таким он и будет. Так зачем вы постоянно думаете о грустном? Настройте свои мысли на позитивный лад и смело идите к цели. От того, какой запрос вы пошлете Вселенной, зависит ваше будущее.

Вам кажется, что в последнее время вы стали холодным и расчетливым? Немудрено, посчитайте раны на собственном сердце. Это не повод занести себя в ранг черствого человека. Попробуйте переосмыслить потери прошлого, и вам станет легче в настоящем дне. Ваш добрый нрав и человеколюбие вскоре к вам вернутся.

Падать в нору кролика, за которым вы погнались, как Алиса из известной сказки, должно быть легко и приятно. Расслабьтесь и отдайтесь авантюре, в которую сами же напросились, Овен. Вам ничто не угрожает, вы сегодня баловень судьбы. Это будет веселое приключение, которое к тому же может принести вам пользу.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 июля, растущая Луна в Весах хорошо подходит для взвешивания за и против при свершении важного для вас выбора. Многие знаки смогут подойти к решению, освободившись от стороннего влияния.

♌ Лев

У вас появился меленький секрет, но вам очень хочется им поделиться хоть с кем-то из ближнего окружения. А нельзя! Попробуйте взвесить за и против этой идеи и выбрать, кому из друзей вы можете доверить свою тайну. И представить последствия. Если вы готовы рисковать, и оно того стоит — вперед. Но не делайте слишком резких шагов — вдумчиво подойдите к решению этой дилеммы.

Космический совет: не торопитесь перед принятием решения.

♍ Дева

Забавно, что мы боимся радости и беспокоимся о ее проходящей природе. Стоит только счастью свалиться на нас, мы тут же начинаем видеть риски его краха. Время выдохнуть, Дева! Вы заслужили любовь и благодарность, примите их как дар с достоинством. Не омрачайте этот светлый миг своими страхами. Вам нечего бояться, ваше счастье не на один день.

Космический совет: выдохните беспокойство и вдохните радость.

♎ Весы

Вы привыкли быть сильными, вы убеждены, что лучшая защита — это нападение. Не всегда так, Весы. Вам не помешает почувствовать себя немного уязвимыми. Пора сбросить доспехи и позволить себе побыть просто человеком, а не средневековым рыцарем. Эмоции тоже нужно время от времени высвобождать.

Космический совет: высвободите эмоции.

♏ Скорпион

Вам надоело чувствовать себя так, будто вас слишком много. Вы устали постоянно уступать другим и забивать на свои потребности. Эй, Скорпион! Остыньте и позвольте себе быть собой. Вам незачем скрывать от близких свои желания, стоит заявлять о них более настойчиво. В конце концов, чем вы хуже тех, о ком заботились и чьи прихоти выполняли в последнее время?

Космический совет: остыньте и позвольте себе быть собой.

♐ Стрелец

Вы взяли на себя больше, чем вы были готовы унести. Но нет необходимости падать под тяжестью этой ответственности. Поддержка придет со стороны, когда вы сами признаетесь себе, что вам незачем тащить этот груз в одиночку. Это не так трудно, как кажется. Просто посмотрите на себя со стороны — вам нравится эта картина? Нет — значит, вы готовы разделить ответственность. Космический совет: примите помощь, в которой нуждаетесь.

♑ Козерог

Многое идет не по плану, не так ли? Но у вас по-прежнему есть здоровье, дом, любящие люди рядом и многое другое, что составляет костяк вашей жизни. Не ропщите на судьбу, лучше вспомните о тех, кто вас делает счастливыми независимо от всяких планов. Поблагодарите их за любовь, и все постепенно наладится.

Космический совет: не ропщите на судьбу, отдайте дань благодарности.

♒ Водолей

Иногда мы настолько увлекаемся воплощением в жизнь наших мечтаний, что забываем замечать результат наших трудов. Водолей, найдите время, чтобы понаблюдать и оценить мир, который вы создали. Поверьте, он того стоит. Радость от сделанного придаст вам сил на пути к новым целям!

Космический совет: оцените плоды своих трудов.

♊ Рыбы

Не позволяйте чужим суждениям и предубеждениям влиять на ваше настроение. Вспомните, что всегда есть правда, которая сокрыта от любопытных глаз, но вы ее знаете. Вспомните, как чужие мнения мешали вам на пути к цели, и не повторяйте этой ошибки. Уверенность в себе придет, как только вы закроете глаза на оценку ваших действий окружающими.

Космический совет: закройте глаза на критику.

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