Никогда не покупайте это! ТОП-5 самых опасных и ядовитых комнатных растений

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Виктория Андреева
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Ученые выяснили, какие цветы могут разрушить здоровье собственных владельцев.

Никогда не покупайте это! ТОП-5 самых опасных и ядовитых комнатных растений

Фото: www.globallookpress.com /Diez, O.

Комнатные растения вряд ли могут нести в себе что-то плохое, ведь они — источник уюта, красоты и пользы для людей. Так считали многие до того момента, пока ученые не выяснили: среди зеленых «домашних любимцев» есть и те, что буквально высасывают силы из своих хозяев и нередко могут способствовать развитию серьезных болезней.

Среди прочих, эксперты выделяют ТОП-5 самых опасных как для людей, так и для животных комнатных растений.

Кротон

globallookpress.com / A. Jagel

Кротон, также известный как Кодиеум, считается одним из самых ядовитых комнатных растений. А все из-за особого строения стеблев и листьев, в которых содержится концентрированный белый сок. При попадании на слизистую или кожу он провоцирует серьезный ожог. Несмотря на то, что человеку проглотить эту жидкость в смертельных дозах просто невозможно, для пушистых домашних питомцев даже некоторое количество может оказаться губительным.

Диффенбахия

globallookpress.com / R. Koenig

Этот цветок очень популярен благодаря своей неприхотливости: хозяину не придется воссоздавать для него особый температурный режим, а также носить из комнаты в комнату, чтобы ловить солнечные лучи. Однако этот его плюс перекрывает жирный минус: даже минимальное количество сока диффенбахии, попавшее в слюну, может вызвать сильнейший отек горла, спровоцировать паралич голосовых связок, проблемы с желудком и даже с сердцем.

Специалисты советуют: в случае, если вам очень понравилось данное растение, лучше поставьте его на полку повыше, чтобы исключить всякие контакты.

Монстера

globallookpress.com /Ulrich Doering

Само название этого растения — Монстера — напоминает производные от слова «монстр». Впрочем, как утверждают ученые, это так и есть. Помимо того, что этот цветок потребляет колоссальное количество кислорода, вследствие чего его буквально не хватает в помещении, оно может нанести и физический ущерб. Если присмотреться, на листьях Монстеры можно заметить маленькие шипы, способные ранить детей и домашних животных.

Плющ

globallookpress.com /Ralph Kerpa

Красивый вьюнок также опасен для здоровья человека и животных. При контакте с любой частью растения, будь то листья или стебель, возникает серьезное раздражение, более похожее на химический ожог. А виной всему урушиол — особая маслянистая смесь токсинов, которой и наполнен плющ. Так, даже дым от горящих листьев этого растения может вызвать серьезные осложнения: затрудненность дыхания, головные боли и воспаление слизистых.

Цикламен

globallookpress.com / fotototo

Цикламен или альпийская фиалка также относится к классу ядовитых растений. Ученые выяснили, что ненавязчивый аромат этого цветка способен вызвать дикую головную боль, головокружение и даже спровоцировать обморок. При касании листьев и стеблей на коже остаются серьезные ожоги, а в случае, если сок растения случайно попал в глаз, запросто можно лишиться зрения.

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