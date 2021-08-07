Эротично, но не вульгарно: ТОП-5 женских образов в кино

Эротические сцены кино не редкость, а образы некоторых обольстительниц обрели статус культовых. В чем отличие между эротикой и пошлостью? Почему первая притягивает внимание, а вторая — отталкивает?

5-tv.ru побеседовал с сексологом Екатериной Киселевой на тему самых ярких эротических образов в кино и узнал, в чем истинный смысл «обнаженки» в фильмах.

Екатерина Киселева

Сексолог — Лично я бы отнесла эротику к искусству обнаженного тела, к чему-то духовному и поучительному! Пошлость — само слово уже наводит на мысль о чем-то разлагающемся и вульгарном. Разница между этими двумя процессами в подаче тела и процесса полового акта. Для меня лично «Основной инстинкт» является самым эротическим фильмом, где красиво показаны страсть, отношения и секс».

Кэтрин Трамелл, «Основной инстинкт»

Образ Кэтрин Трамелл в исполнении Шерон Стоун не зря считается одним из самых сексапильных в истории кино. В какой-то момент ее героиня появляется обнаженной в кадре, однако куда более известен эпизод с сидящей на стуле Шерон Стоун. Харизматичная и обворожительная, артистка покоряет зрителя, хотя из одежды на ней нет разве что нижнего белья. В будущем Стоун заявит, якобы она не знала, что режиссер использует кадры с ее обнаженной промежностью. Постановщик в свою очередь обвинит артистку во лжи.

Пол Верховен признался, что всегда рассказывает актерам о происходящем в той или иной сцене. Мол, он не из тех режиссеров, которые снимают эпизод и монтируют его как хотят. А идея кадра пришла к нему из студенческих лет. Одна из девушек приходила на вечеринки без нижнего белья. По ее собственным словам, она знала, что все это видят, в том, собственно, и была ее цель.

Кадр из фильма «Основной инстинкт», реж. Пол Верховен, США, 1992 год

Мэрилин Монро, «Зуд седьмого года»

В фильме «Зуд седьмого года» Мэрилин Монро играет безымянного персонажа. Впрочем, это не мешает главному герою мечтать о ней, пока его жена и ребенок на отдыхе. Мужчина любит свою семью, но оказывается не в состоянии противостоять так называемому зуду седьмого года. По задумке авторов фильма, это своеобразный кризис семейных отношений, который развивается спустя семь лет после начала отношений.

Тем не менее мировой кинематограф запомнил картину вовсе не из-за сюжета, а благодаря одному-единственному кадру. В нем героиня Мэрилин Монро оказывается на люке вентиляционной шахты, воздух из которой поднимает ее юбку. Сегодня этот эпизод считается одной из культовых сцен в мировом кинематографе. В нем лучшим образом сочетается девичий задор и сексуальность взрослой женщины.

Кадр из фильма «Зуд седьмого года», реж. Билли Уайлдер, США, 1955 год

Лара Крофт, «Лара Крофт, расхитительница гробниц»

Лара Крофт в исполнении Анджелины Джоли частый гость списков на тему культовых героинь кинематографа. Усилиями Джоли расхитительница гробниц предстала перед зрителями не только как сильная женщина, но и как объект эротических фантазий. Темперамент и харизма голливудской артистки оживили героиню, которая в итоге стала одним из самых эротических образов в истории кино.

Лара Крофт в исполнении Анджелины Джоли. Фото: globallookpress.com © Supplied by FilmStills.net

В 2018-м на большие экраны вышел ремейк истории об отважной исследовательнице. Главная роль досталась Алисии Викандер, однако не все поклонники приняли такой выбор. По мнению пользователей соцсетей, актриса сильно проигрывает Джоли в харизме, а Лара Крофт в ее исполнении вышла блеклой. Иные, наоборот, решили, что Викандер идеально справилась с ролью, а Лара Крофт в исполнении Анджелины Джоли слишком агрессивна.

Российский зритель не понаслышке знает об агрессивной сексуальности в кино. Вышедшая в 2019-м экранизация романа Дмитрия Глуховского «Текст» наделала много шума. Зритель счел постельную сцену похожей на порнографию, мол, она не завлекает, а только отталкивает от просмотра картины. Фильм «Текст» подвергся резкой критике, а исполнительница главной роли Кристина Асмус — травле в соцсетях. Собственной точкой зрения на тему секса в картине Клима Шипенко поделилась сексолог Екатерина Киселева.

Екатерина Киселева

Сексолог — Отталкивающим является процесс подачи! [К примеру], «Титаник» — красивая история, романтика. Пышная грудь актрисы воспринимается не пошло, потому что мышление воспринимает изначально эту сцену как «искусство любви». По другую сторону фильм «Текст», где сама история героев наводит на гнев. Я считаю, что тут сыграла больше подача кадра, задуманная изначально режиссером.

Эллен Рипли, «Чужой»

Может показаться, картина «Чужой» не имеет прямого отношения к жанру эротики. Сюжет фильма посвящен противостоянию пришельца с землянкой, которая в итоге оказывается единственной выжившей после встречи с ксеноморфом (название формы жизни пришельца. — Прим. ред.). Примечательно, что изначально сценарий фильма создавался под главного героя — мужчину, однако его пришлось переписать после того, как сценаристы увидели Сигурни Уивер.

Кадр из фильма «Чужой» (1979 г.) / реж. Р. Скотт

Сегодня «Чужой» является не только классическим триллером, в нем помимо всего прочего есть культовая сцена, где сильная и независимая Эллен Рипли предстает перед зрителями в трусах и майке. В будущем героиня в исполнении Сигурни Уивер окажется одной из первых сильных независимых женских персонажей в кино. Кадр с полуобнаженной актрисой не прибавил «Чужому» пикантности, но сделал героиню Эллен Рипли одним из самых эротичных женских персонажей в кино.

Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»

В одном из своих интервью 2018-го Сара Джессика Паркер заявила, что сериал «Секс в большом городе» не прошел проверку временем. Мол, сегодня он бы точно не пользовался тем успехом, который был у него в конце 90-х и начале нулевых. Актриса считает, что зрителя оттолкнули бы исключительно белые артистки на главных ролях, якобы авторы игнорируют повестку дня.

Что касается зрителей, то они по-прежнему с теплотой вспоминают проект HBO. В сериале «Секс в большом городе» действительно преимущественно белые актеры, да и главная героиня, вопреки современному тренду на минимализм, боготворит вещи люксовых брендов. Кстати, из-за своей любви к вещам от-кутюр Кэрри Брэдшоу частенько оказывается в неловких ситуациях.

Кадр из сериала «Секс в большом городе», реж. Майкл Патрик Кинг, США, 1998–2004 гг

Тем не менее в историю кино Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер вошла как один из самых эротических образов. В этом ей не помешал не средний возраст, ни характерная внешность, ни даже вредные привычки.