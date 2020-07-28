🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 июля, Луна в Близнецах. Будьте осторожны: люди становятся легкомысленными и ветренными, но с другой стороны готовы к общению и новым знакомствам. ♈ Овен

В каждой истории три мнения: ваше, их и правда. И сегодня как никогда просто поддаться собственному эго и перестать слышать других. Чтобы избежать этого, нужно быть более внимательным к голосу собеседника. Ну а во время принятия решения постараться быть объективным настолько, насколько это возможно.

Космический совет: сосредоточьтесь на поиске золотой середины.

♉ Телец

Все желания и мечты готовы исполнится, но не сразу. Перед этим необходим процесс очищения. И как только вы перестанете оценивать происходящее как хорошее или плохое, а откроетесь переменам и примите их, все желания сбудутся.

Космический совет: новое приходит, когда старое уходит.

♊ Близнецы

Близнецам пора пересмотреть свою роль в происходящих с ними событиях. Называя себя жертвой и проигравшим, вы сами себя загоняете в тупик. Пора выбрать радость, открыться для своей судьбы и пустить счастье в свою жизнь.

Космический совет: перенаправьте свой взгляд на оптимизм.

♋ Рак

Будьте внимательны к своим желаниям, найдите правильные формулировки. От слов, которые мы говорим, зависит наше будущее. И думая о недостатках, мы лишь провоцируем рост этих недостатков. Но когда вы найдете правильный подход, вам останется лишь наблюдать, как чудеса будут развертываться перед вами.

Космический совет: откройтесь для хороший вещей и пожинайте плоды.