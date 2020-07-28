🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июля, Луна находится в Близнецах, что означает легкомысленность и воздушность, а также внутренний настрой на общение и новые знакомства.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 июля, Луна в Близнецах. Будьте осторожны: люди становятся легкомысленными и ветренными, но с другой стороны готовы к общению и новым знакомствам.
♈ Овен
В каждой истории три мнения: ваше, их и правда. И сегодня как никогда просто поддаться собственному эго и перестать слышать других. Чтобы избежать этого, нужно быть более внимательным к голосу собеседника. Ну а во время принятия решения постараться быть объективным настолько, насколько это возможно.
Космический совет: сосредоточьтесь на поиске золотой середины.
♉ Телец
Все желания и мечты готовы исполнится, но не сразу. Перед этим необходим процесс очищения. И как только вы перестанете оценивать происходящее как хорошее или плохое, а откроетесь переменам и примите их, все желания сбудутся.
Космический совет: новое приходит, когда старое уходит.
♊ Близнецы
Близнецам пора пересмотреть свою роль в происходящих с ними событиях. Называя себя жертвой и проигравшим, вы сами себя загоняете в тупик. Пора выбрать радость, открыться для своей судьбы и пустить счастье в свою жизнь.
Космический совет: перенаправьте свой взгляд на оптимизм.
♋ Рак
Будьте внимательны к своим желаниям, найдите правильные формулировки. От слов, которые мы говорим, зависит наше будущее. И думая о недостатках, мы лишь провоцируем рост этих недостатков. Но когда вы найдете правильный подход, вам останется лишь наблюдать, как чудеса будут развертываться перед вами.
Космический совет: откройтесь для хороший вещей и пожинайте плоды.
♌ Лев
Львы являются со-создателями своей судьбы больше других знаков зодиака, ведь сейчас именно их сезон. И в этот период они способны на многое, нужно лишь решиться. Ну а звезды полностью благоволят всем их начинаниям.
Космический совет: будьте смелее!
♍ Дева
Девам пора посвятить время семье: постарайтесь уделить ей все свое внимание. И речь не только о классической семье, позвоните старым друзьям, договоритесь о встрече. А если вы одиноки, пересмотрите закончившуюся историю и переверните, наконец, эту страницу.
Космический совет: уделите семье все свое время.
♎ Весы
Самое важное в этот период — погрузиться в себя. Оставьте ненужные социальные контакты, прекратите пустые разговоры на вечеринках. Сейчас вы — самый главный челвоек в своей жизни, так что пора наладить диалог с самим собой.
Космический совет: освойте искусство самодостаточности.
♏ Скорпион
Пора разрешить себе быть счастливыми. Оставьте убеждения, по которым вы неджостойны радости, и сделайте счастье образом жизни. Нук а после этого присмотритесь к семье: вы обнаружите, что именно там находится эпицентр радости.
Космический совет: счастье — фундамент вашего образа жизни.
♐ Стрелец
В начале пандемии вас радовали простые и понятные вещи: уход за домо и садом, домашние животные, общение с родными иблизкими. Но пора перевернуть страницу, однако будьте осторожны, спросите совета у открытых и позитивных людей, чтобы не омрачить себе новую страницу жизни.
Космический совет: меняйте свою жизнь осторожно и обдуманно.
♑ Козерог
Помните, как вы переживали и что чувствовали, будучи подростком? Кажется, пора вернуться в то состояние. Откройтесь чувству, утоните в нем, а потом просто наблюдайте. как будет развиваться захватывающая история любви. Главное, не ограничивать себя запретами и забыть, что все установки, по которым вы якобы кому-то что-то должны.
Космический совет: слушайте только свое сердце.
♒ Водолей
Есть лишь один челвоек, кто может вылечить ваше разбитое сердце — вы сами. Отпустите прошлое и смело взглядите вперед, ведь там — новая жизнь, в которой нет места несчастьям и бедам.
Космический совет: не возволяйте вашему прошлому испортить настоящее.
♊ Рыбы
Наконец-то вы смогли отмести все беспокойства и сомнения и полностью отдались счастью. Наслаждайтесь этим состоянием, не оглядывайтесь на беспокойства и тревоги.
Космический совет: безоглядно наслаждайтесь счастьем.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа.
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