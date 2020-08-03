В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией

Валентин Черников
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Депутаты поддержали идею дополнительной материальной помощи семьям с детьми в размере десяти тысяч рублей.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов

В Госдуме положительно ценили идею продлить единовременные выплаты для семей с детьми до 16 лет. Об этом сообщает ФАН.

Выплаты в размере десяти тысяч рублей ввели в качестве меры государственной поддержки в связи с пандемией. Россияне получали такие пособия в июне и июле. Впоследствии общественность выступила с инициативой выдать семьям указанную сумму и в августе.

Депутат Михаил Тарасенко отметил, что в стране сохраняются ограничительные меры, отдельные предприятия еще не вернулись к работе в привычном режиме, а многие граждане за последние месяцы потеряли работу. Кроме того, на пороге новый учебный год, что предполагает дополнительные расходы. В связи с этим парламентарий считает уместным назначение выплаты в преддверии 1 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодым семьям с детьми выплатят пособия для покупки или строительства жилья. На решение «квартирного вопроса» российское правительство выделит пять миллиардов рублей.

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