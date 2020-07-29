🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июля, Луна находится в Стрельце, что способствует решению любых бюрократических и юридических дел.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июля, Луна в Стрельце. Хоть Меркурий и ослабил свое влияние, в ретроградном состоянии пребывают Сатурн, Юпитер и Плутон, так что тема очищения от грехов прошлого продолжает оставаться актуальной.
♈ Овен
Пора вспомнить о том, что надо не только брать, но и отдавать. Самое время для бескорыстного служения обществу, волонтерства и благотворительности. Не бывает больших и маленьких дел — даже небольшой личный вклад отлично скажется на карме.
Космический совет: научитесь наслаждаться, помогая другим и не думая о себе.
♉ Телец
Иногда лучше молчать, чем говорить. Сдержите свой острый язычок, чтобы не пожалеть о сказанном позже. Поставьте себя на место собеседника — хотели бы вы услышать о себе подобное? Пора учиться состраданию и доброте, хорошие намерения приведут к успеху.
Космический совет: учитесь быть добрее даже к тем, кто вас раздражает.
♊ Близнецы
Порой нужно дать окружающим понять, чего вы стоите. Хорошая карма строиться не только на сострадании, доброте и помощи ближнему, но и на умении вовремя вспомнить о самоуважении. Это не менее важно, чем стремиться к духовному росту.
Космический совет: научитесь постоять за себя.
♋ Рак
Вместо осуждения поступков и мнения других людей дайте им шанс высказаться — возможно, вы найдете с ними много общего. А вот в личной жизни не надо наступать на одни и те же грабли дважды — есть причина, почему у вас не срослось. Люди не меняются — не стоит давать им шанс снова разбить вам сердце.
Космический совет: крупицы истины прячутся под маской обыденности.
♌ Лев
Правда в том, что вам прекрасно известно, как следует поступать в своей жизни. Хватит метаться в сомнениях и бояться изменений — пришла пора следовать зову своего сердца. И прекратите ставить интересы других вперед своих собственных.
Космический совет: следуйте интуиции — остальное решит Вселенная.
♍ Дева
Иногда картинка своего идеала в жизни — партнера, детей, дома, работы — именно то, что нужно. Не надо размениваться на заменители и слушать насмешки завистников. Самое время посылать в космос мечты о прекрасном будущем, чтобы Вселенная могла послать такое же чудесное настоящее. Возможно, в процессе придется отказаться от того, кого вы не любите, а только безуспешно пытаетесь полюбить.
Космический совет: о каком идеальном будущем вы мечтаете?
♎ Весы
Нельзя выучить и освоить в жизни все, что нравится. Зато можно сосредоточиться на том, что точно получится — улучшении своей личной жизни. Если для этого придется поколдовать на кухне над приворотным зельем, то почему нет? Вы неотразимы, когда уверены в любом своем начинании.
Космический совет: самое время для любви!
♏ Скорпион
Кому-то не хватает часов в сутках, чтобы переделать все дела, но это точно не про вас. Но кроме постоянной гонки достижений нужно подумать и об отдыхе — не только физическом, но и духовном. Небольшая медитация поможет очистить разум от лишних мыслей.
Космический совет: духовной составляющей тоже важно ваше внимание.
♐ Стрелец
Пора вспомнить, почему у вас не вышло с тем или иным человеком. Умение разорвать этот порочный круг и найти свою настоящую вторую половинку станет важным уроком в жизни. Постоянно напоминайте себе, кого вы хотите видеть рядом, а Вселенная сделает все остальное.
Космический совет: уметь рвать токсичные отношения — тоже искусство.
♑ Козерог
Порой надо напомнить себе, что даже в минуту отчаяния и одиночества вы никогда не бываете по-настоящему одни. Посвятите время медитации, научитесь успокаивать волнения своего сердца и внимательнее относитесь к снам — они могут открыть вам много нового.
Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему «я».
♒ Водолей
Слишком богатое воображение может привести к разочарованиям в жизни. Вы уже выучили этот урок, но не пора ли перечислить все хорошее, что есть рядом? Некоторым такое переосмысление помогает найти того, кто всегда был рядом и ждал своего часа. Если дело у вас уже идет к свадьбе, то лучше выбрать скромную церемонию без лишних гостей — только самые родные и близкие, кто по-настоящему вас ценят.
Космический совет: уж не стрела ли Купидона уже летит в вашу сторону?
♊ Рыбы
Кто сказал, что жизнь — юдоль печали и скорби? Только если вы сами этого хотите, ведь это мы складываем из паззла свою судьбу, а не она диктует нам, как быть. Пора двигаться в сторону прекрасных возможностей и перспектив.
Космический совет: счастье мы делаем себе сами.
Ранее 5-tv.ru делился астропрогнозом для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа.
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