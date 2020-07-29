🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июля, Луна в Стрельце. Хоть Меркурий и ослабил свое влияние, в ретроградном состоянии пребывают Сатурн, Юпитер и Плутон, так что тема очищения от грехов прошлого продолжает оставаться актуальной. ♈ Овен

Пора вспомнить о том, что надо не только брать, но и отдавать. Самое время для бескорыстного служения обществу, волонтерства и благотворительности. Не бывает больших и маленьких дел — даже небольшой личный вклад отлично скажется на карме.

Космический совет: научитесь наслаждаться, помогая другим и не думая о себе.

♉ Телец

Иногда лучше молчать, чем говорить. Сдержите свой острый язычок, чтобы не пожалеть о сказанном позже. Поставьте себя на место собеседника — хотели бы вы услышать о себе подобное? Пора учиться состраданию и доброте, хорошие намерения приведут к успеху.

Космический совет: учитесь быть добрее даже к тем, кто вас раздражает.

♊ Близнецы

Порой нужно дать окружающим понять, чего вы стоите. Хорошая карма строиться не только на сострадании, доброте и помощи ближнему, но и на умении вовремя вспомнить о самоуважении. Это не менее важно, чем стремиться к духовному росту.

Космический совет: научитесь постоять за себя.

♋ Рак

Вместо осуждения поступков и мнения других людей дайте им шанс высказаться — возможно, вы найдете с ними много общего. А вот в личной жизни не надо наступать на одни и те же грабли дважды — есть причина, почему у вас не срослось. Люди не меняются — не стоит давать им шанс снова разбить вам сердце.

Космический совет: крупицы истины прячутся под маской обыденности.