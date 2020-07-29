Врач-диетолог рассказала о вреде и пользе дыни
По словам Елены Соломатиной, бахчевая культура способствует профилактике простудных заболеваний.
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Фото, видео: picture alliance / Arco Images G
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о вреде и пользе дыни. Специалист отмечает, что употреблять бахчевую культуру рекомендуется натощак. В заполненном пищей желудке продукт может вызвать брожение и спровоцировать расстройство.
Специалист констатировала, что дыня противопоказана тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Диабетикам также следует воздержаться от ее употребления из-за большого содержания сахара.
Диетолог добавила, что мякоть бахчевого плода содержит кальций, калий и магний. Кроме того, дыня способствует очищению организма после интоксикации или расстройства, а также выводит соли тяжелых металлов.
«Калий укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки жидкости из организма и убирает отеки. Кальций укрепляет кости, зубы, оздоравливает волосы и ногти. Магний успокаивает нервы и расширяет сосуды», — сказала Елена Соломатина.
Врач не обошла вниманием и содержащийся в дыне витамин С. По ее словам, элемент влияет на образование коллагена и принимает участие в строительстве соединительных тканей. Также этот витамин является хорошим профилактическим средством при простуде.
«Фолиевая кислота, на которую богаты дыни, полезна для женщин и детей. Она предохраняет нервную систему, а также нейтрализует в организме действие гомоцистеина, который в избытке ведет к воспалительным процессам. Каротиноиды, содержащиеся в дыне, улучшают зрение», — заключила диетолог.
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