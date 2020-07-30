Марина Лазоревая или Маринин день: что можно и нельзя делать 30 июля?
Этот день на Руси считался крайне опасным, поэтому выходить без надобности из дома никто не рисковал.
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Фото, видео: azbyka.ru, globallookpress.com /Philippe Lissac, /Andrey Arkusha, /Nikolay Gyngazov, /Anatoly Prososov, /Gary Houlder
Традиционно на Руси 30 июля чтили память великомученицы Марины Антиохийской. О жизни святой до настоящего времени дошло очень мало достоверных сведений. Однако точно известно, что судьбе ее не позавидуешь.
Рожденной в семье язычника ей приходилось тщательно скрывать от близких и окружающих приверженность вере в Иисуса Христа. Но рано или поздно все тайное становится явным: девушку насильно заставляли отречься от Христа и отныне поклоняться идолам. За решительным отказом в итоге последовала казнь.
Издревле люди верили, что в день поминовения великомученицы Марины раскаты грома и сильные ливни являются негласным напоминанием о ее трагедии. Именно поэтому 30 июля верующие старались не выходить на улицу и молились, чтобы не стать жертвой стихии и не впустить в дом злые силы, пишет «Утро.ру».
Что запрещено делать 30 июля?
Предки верили, что сватовство в этот день не сулит молодым ничего хорошего. А свадьба 30 июля обязательно обернется разводом. Поэтому от любовных дел сегодня лучше воздержаться.
В то же время большую опасность таили грозы. Считалось, что тот, кто осмелится посмотреть на стихию, вскоре лишиться зрения. Поэтому окна закрывали ставнями или плотными занавесками.
В этот день предки предостерегали и от крупных трат. В противном случае — до конца года придется сидеть без денег.
Ходить в лес по грибы, а тем более на пикники 30 июля запрещалось строго-настрого. Предки боялись, что злые духи, разгуливающие по нему сегодня, могут лишить жизни непрошенных гостей.
Что можно делать в Маринин день?
По преданию, 30 июля идеально подходит для работ по хозяйству. Считалось, чем больше старых и ненужных вещей убрать из дома — тем благодатнее будет атмосфера. При этом их важно не выбрасывать, а раздать малоимущим.
Этот день также неплохо посвятить уходу за собой. К слову, постричь волосы сегодня считалось хорошей традицией, знаменующей избавление от дурных мыслей и тягот.
На стол в этот день особенно важно было подавать рыбные блюда и морепродукты. По преданию, водоплавающие приносили удачу.
Приметы на Марину Лазоревую
- Издревле считалось, какая погода установится на дворе 30 июля — таким и будет сентябрь;
- Если на воде много чаек — ближайшие дни будут очень теплые;
- Сильная жара в этот день знаменовала суровую зиму;
- Сны в ночь с 29 на 30 июля считаются вещими и сбываются в течение трех дней.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа.
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