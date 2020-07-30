🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

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Алиса Старжевская
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 июля, Луна находится в Стрельце, поэтому сегодня лучше отказаться от принятия важных решений и спонтанных покупок.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 июля, Луна в Стрельце. Это время благоприятно для приведения дел в порядок и взвешенного продумывания ситуации. Знак Стрельца помогает сохранить порядок и стабильность и не способствует сомнительным авантюрам. 

♈ Овен

Вам нужно научиться реалистично смотреть на вещи. Иногда вы можете пообещать больше, чем способны дать. Если вы будете трезво оценивать ситуацию и не хватать звезды с неба, удача быстрее придет к вам.

Космический совет: постарайтесь не обещать того, чего не сможете сделать.

♉ Телец

Вы можете добиться очень многого, но вам мешает страх. Ваша неуверенность и неверие в успех мешают вам на пути к достижению заветной цели, хотя у вас есть все данные для того, чтобы превзойти людей, задействованных в той же области. Сейчас самое время, чтобы наконец-то взять судьбу в свои руки. 

Космический совет: избавьтесь от страха и дерзайте.

♊ Близнецы

Вам нужно научиться работать в команде. Взаимодействие с другими людьми важно, чтобы быстрее прийти к намеченному результату. Без этого у вас быстро иссякнет энергия и пропадет вдохновение. Научитесь слышать окружающих и увидите, как изменится ваша жизнь. 

Космический совет: научитесь взаимодействовать с окружающими.

♋ Рак

Вам стоит держать свои эмоции под контролем. Сегодня ваша импульсивность и раздражительность могут особенно навредить в делах. Постарайтесь меньше расстраиваться из-за пустяков и мелких жизненных неурядиц  – в конце концов, они не стоят того, чтобы портить отношения со всем окружением. 

Космический совет: терпение и еще раз терпение. 

♌ Лев

Даже если пока вы не понимаете, как нужно действовать, не останавливайтесь на достигнутом. Главное – всегда идти вперед, как бы сильно вам ни хотелось свернуть с назначенного пути. Прислушивайтесь к своим ощущениям – они вас не обманут. 

Космический совет: слушайте свое сердце, а не разум. 

♍ Дева

Иногда стоит остановиться в круговороте дней и подумать, что нужно именно вам. Если все вокруг требуют от вас того, что вам не по душе, то есть ли в этом смысл? Не лучше ли взять паузу и посвятить время себе и своим мечтам? Никогда не поздно начать все снова, если вы чувствуете, что идете не той дорогой.

Космический совет: прислушайтесь к своим желаниям.

♎ Весы

Не все события прошлого стоит вспоминать. Избавьтесь от ненужного хлама в ваших мыслях, которые, вместо того, чтобы вдохновлять вас на новые свершения, тянут вас на дно. Откройтесь новым впечатлениям, чтобы навсегда закрыть дверь в прошлую жизнь, полную незаживающих ран и ошибок. 

Космический совет: настройтесь на позитивный лад. 

♏ Скорпион

Доверяйте своей интуиции — сегодня она вас не обманет. Большое обилие советов только способно сбить вас с толку.  Хотя окружающие и правда желают вам добра, они не всегда могут понять, что вам нужно на самом деле. Только вы сами можете быть хозяином своей судьбы. 

Космический совет: доверяйте своему внутреннему чутью.

♐ Стрелец

Вы не можете контролировать каждый аспект вашей жизни — это не подвластно никому. Поэтому и волноваться тоже нет смысла. Излишние заботы о дне насущном только подорвут ваше здоровье и помешают вам наслаждаться жизнью. Научитесь быть в потоке и радоваться любой неожиданности.

Космический совет: перестаньте беспокоиться по мелочам. 

♑ Козерог

Иногда стоит по-новому взглянуть на продолжительные отношения, чтобы вернуть былую страсть. Примените всю вашу сексуальность, раскрепоститесь и перестаньте сдерживаться. Ваша вторая половина оценит вашу инициативность, что только укрепит ваш союз. 

Космический совет: перестаньте сдерживать свою страстную натуру.

♒ Водолей

Слишком сильная зацикленность на себе не приносит вам дивиденды, а наоборот — отворачивает от вас близких друзей. Проявляя сострадание к другим, вы вовсе не показываете свою слабость. Если вы посмотрите вокруг, вы увидите, что все только и ждут от вас участия и заботы. Помните — отчужденность и равнодушие еще никому не приносили счастья. 

Космический совет: посмотрите вокруг — может быть кому-то нужна ваша помощь?

♊ Рыбы

Ваша философия способна увести вас в дебри. Не стоит усложнять жизнь настолько, чтобы абстрагироваться от этого мира и страдать беспросветным одиночеством. Жизнь такая, какой мы ее создаем. Отпустите себя и увидите, что все нормализуется. 

Космический совет: не усложняйте свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru делился астропрогнозом для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

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