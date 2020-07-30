🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 июля, Луна находится в Стрельце, поэтому сегодня лучше отказаться от принятия важных решений и спонтанных покупок.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 июля, Луна в Стрельце. Это время благоприятно для приведения дел в порядок и взвешенного продумывания ситуации. Знак Стрельца помогает сохранить порядок и стабильность и не способствует сомнительным авантюрам.
♈ Овен
Вам нужно научиться реалистично смотреть на вещи. Иногда вы можете пообещать больше, чем способны дать. Если вы будете трезво оценивать ситуацию и не хватать звезды с неба, удача быстрее придет к вам.
Космический совет: постарайтесь не обещать того, чего не сможете сделать.
♉ Телец
Вы можете добиться очень многого, но вам мешает страх. Ваша неуверенность и неверие в успех мешают вам на пути к достижению заветной цели, хотя у вас есть все данные для того, чтобы превзойти людей, задействованных в той же области. Сейчас самое время, чтобы наконец-то взять судьбу в свои руки.
Космический совет: избавьтесь от страха и дерзайте.
♊ Близнецы
Вам нужно научиться работать в команде. Взаимодействие с другими людьми важно, чтобы быстрее прийти к намеченному результату. Без этого у вас быстро иссякнет энергия и пропадет вдохновение. Научитесь слышать окружающих и увидите, как изменится ваша жизнь.
Космический совет: научитесь взаимодействовать с окружающими.
♋ Рак
Вам стоит держать свои эмоции под контролем. Сегодня ваша импульсивность и раздражительность могут особенно навредить в делах. Постарайтесь меньше расстраиваться из-за пустяков и мелких жизненных неурядиц – в конце концов, они не стоят того, чтобы портить отношения со всем окружением.
Космический совет: терпение и еще раз терпение.
♌ Лев
Даже если пока вы не понимаете, как нужно действовать, не останавливайтесь на достигнутом. Главное – всегда идти вперед, как бы сильно вам ни хотелось свернуть с назначенного пути. Прислушивайтесь к своим ощущениям – они вас не обманут.
Космический совет: слушайте свое сердце, а не разум.
♍ Дева
Иногда стоит остановиться в круговороте дней и подумать, что нужно именно вам. Если все вокруг требуют от вас того, что вам не по душе, то есть ли в этом смысл? Не лучше ли взять паузу и посвятить время себе и своим мечтам? Никогда не поздно начать все снова, если вы чувствуете, что идете не той дорогой.
Космический совет: прислушайтесь к своим желаниям.
♎ Весы
Не все события прошлого стоит вспоминать. Избавьтесь от ненужного хлама в ваших мыслях, которые, вместо того, чтобы вдохновлять вас на новые свершения, тянут вас на дно. Откройтесь новым впечатлениям, чтобы навсегда закрыть дверь в прошлую жизнь, полную незаживающих ран и ошибок.
Космический совет: настройтесь на позитивный лад.
♏ Скорпион
Доверяйте своей интуиции — сегодня она вас не обманет. Большое обилие советов только способно сбить вас с толку. Хотя окружающие и правда желают вам добра, они не всегда могут понять, что вам нужно на самом деле. Только вы сами можете быть хозяином своей судьбы.
Космический совет: доверяйте своему внутреннему чутью.
♐ Стрелец
Вы не можете контролировать каждый аспект вашей жизни — это не подвластно никому. Поэтому и волноваться тоже нет смысла. Излишние заботы о дне насущном только подорвут ваше здоровье и помешают вам наслаждаться жизнью. Научитесь быть в потоке и радоваться любой неожиданности.
Космический совет: перестаньте беспокоиться по мелочам.
♑ Козерог
Иногда стоит по-новому взглянуть на продолжительные отношения, чтобы вернуть былую страсть. Примените всю вашу сексуальность, раскрепоститесь и перестаньте сдерживаться. Ваша вторая половина оценит вашу инициативность, что только укрепит ваш союз.
Космический совет: перестаньте сдерживать свою страстную натуру.
♒ Водолей
Слишком сильная зацикленность на себе не приносит вам дивиденды, а наоборот — отворачивает от вас близких друзей. Проявляя сострадание к другим, вы вовсе не показываете свою слабость. Если вы посмотрите вокруг, вы увидите, что все только и ждут от вас участия и заботы. Помните — отчужденность и равнодушие еще никому не приносили счастья.
Космический совет: посмотрите вокруг — может быть кому-то нужна ваша помощь?
♊ Рыбы
Ваша философия способна увести вас в дебри. Не стоит усложнять жизнь настолько, чтобы абстрагироваться от этого мира и страдать беспросветным одиночеством. Жизнь такая, какой мы ее создаем. Отпустите себя и увидите, что все нормализуется.
Космический совет: не усложняйте свою жизнь.
Ранее 5-tv.ru делился астропрогнозом для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа.
Читайте также
82%
0.31 84.91
0.65
Нашли ошибку?