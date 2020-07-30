ТОП-5 знаков зодиака, которым жизненно необходим отпуск этим летом

Бывает так, что работы много, а сил на ее исполнение уже не остается. Это связано с тем, что энергетические ресурсы исчерпаны, и восстановить их можно только качественно отдохнув. Какие знаки экстренно нуждаются в отпуске, рассказывает журнал «Лиза».

Телец

Тельцам тяжело дается офисная работа. Им невыносимо соблюдать распорядок дня, строго подчиняться указаниям начальника и долго трудиться без отдыха. Если у них нет возможности работать из дома или стать самозанятыми, лучший выход для них — организовать себе отпуск и побыстрее.

Лев

Секрет высокой производительности представителей этого знака зодиака кроется в четком балансе работы и отдыха. С одной стороны, Львы очень трудолюбивы и выносливы, с другой — они никогда не упустят возможности лишний раз отдохнуть. Благодаря этой нехитрой комбинации они очень долго могут держаться на плаву.

Овен

Если Овен долго работает без передышки — это приводит к печальным последствиям для него и его коллег. Такой работник постоянно ворчит и раздражается по пустякам, мешая остальным заниматься своим делом. В таких условиях Овен становится невыносим, и если его не отправить в отпуск — взрыв неизбежен.

Водолей

Представители этого знака не любят подчиняться начальству и играть по правилам вышестоящих лиц. Пока у них есть силы, они способны терпеть и подстраиваться, но как только их ресурсы исчерпаны — начинаются конфликты. Вовремя не взятый отпуск может привести к окончательному увольнению сотрудника-Водолея.

Рак

Раки могут долго сидеть на одном месте и беспокоиться о бесполезных вещах. Наряду с их большой нервозностью на рабочем месте, это, в конечном итого, может привести к эмоциональному срыву и другим серьезным проблемам. Без отпуска они загонят себя в тупик.

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