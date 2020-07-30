Эксклюзивное фото расчлененного рэпера Энди Картрайта (18+)

5-tv.ru публикует эксклюзивное фото расчлененного тела рэпера Энди Картрайта. Согласно предварительным сведениям, 31-летний андерграунд-рэп-исполнитель Александр Юшко умер 25 июля, предположительно, от передозировки наркотиков в квартире на Невском проспекте.

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36-летняя супруга не смогла смириться с его бесславной гибелью и решила, что благоверный должен исчезнуть. Женщина вооружилась ножовкой по металлу, расчленила тело мужчины и распихала останки по пакетам. На этом план вдовы закончился, и 29 июля она рассказала обо всем своему адвокату. Юрист незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию.

Прибывшие в жилище правоохранители обнаружили фрагменты тела уроженца украинского Нежина в холодильнике. Супругу рэпера задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге женщина расчленила и упаковала в пакеты тело умершего мужа-украинца