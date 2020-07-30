Александр Кокорин подписал контракт с ФК «Спартак»

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Виктория Андреева
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Известный футболист будет выступать за сборную на правах свободного агента.

Александр Кокорин подписал контракт с ФК «Спартак»

Фото: www.globallookpress.com © Maksim Konstantinov

Скандально известный футболист Александр Кокорин подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Спартак», сообщает «Спорт Экспресс».

Как отмечает издание, за новый клуб спортсмен будет выступать на правах свободного агента. При этом выяснилось, что выкупать Кокорина у другого ФК не пришлось: у футболиста на днях заканчивается контракт с родным «Зенитом». Вместе с тем представители ФК «Сочи», где в прошлом сезоне Александр выступал в качестве нападающего, продолжает «бороться» за футболиста.

Отмечается также, что условиями контракта с «красно-белыми» предусмотрено продление аренды Кокорина еще на один сезон, в случае, если возникнет такая необходимость и сам спортсмен не будет против.

В прошлом сезоне в составе сборной «Сочи» Александр Кокорин выступил на десяти матчах, забил семь мячей, а также совершил три результативные передачи. За период сотрудничества с «Зенитом» — сыграл 92 матча и забил 34 гола.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Александра Кокорина заподозрили коронавирус после вспышки COVID-19 в сборной «Сочи».

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