Российские пограничники остановили корвет НАТО в Черном море одним сообщением

|
Алиса Старжевская
143

Инцидент произошел во время тренировочных маневров Североатлантического альянса.

Российские пограничники остановили корвет НАТО в Черном море одним сообщением

Фото: Luis Díaz-Bedia Astor / wikipedia.org

Сотрудники погранслужбы РФ развернули боевой корвет НАТО, который слишком близко подошел к российской границе в Крыму, одним радиосообщением. Об этом сообщили украинские СМИ.

Инцидент произошел во время учений Североатлантического альянса Sea Breeze 2020 в Черном море. В то же самое время свои учебные маневры проводили российские военные. Представители ВМФ РФ организовали воздушные испытания, а НАТО — морские.

В ходе тренировки один из кораблей Альянса — болгарский малый пограничный сторожевой и противолодочный корабль «Бодри» — вплотную подошел к Крыму. В этот момент российские пограничники вышли в радиоэфир и потребовали корвет покинуть район пребывания.

Российские военные назвали нахождение корабля в исключительной экономической зоне России «провокацией», после чего «Бодри» спешно покинул район, пишет «Царьград».

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО перехватили самолеты ВМС США над Черным морем.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.43
0.07 87.29
1.04
Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2...

Последние новости

23:24
Польские вандалы распилили и сдали в металлолом памятник советскому маршалу Рокоссовскому
23:05
«Не надо мыслить примитивно»: мама Тимати ответила на слухи о разрыве с Решетовой
22:52
В США намерены серьезно увеличить финансирование Украины
22:38
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
22:21
Внезапная неприязнь вместо хулиганства: Кокорин и Мамаев в ожидании пересмотра приговора
22:07
Российские пограничники остановили корвет НАТО в Черном море одним сообщением

Сейчас читают

Пустилась во все тяжкие: Невестка Орбакайте переборщила с загаром
«Скрип суставов»: Провокационный клип Лободы бьет рекорды по дизлайкам
«Миксуют товары из Китая»: эксперт оценила, перепродает ли Топурия одежду с AliExpress

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок