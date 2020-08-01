🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 августа, Луна в Стрельце сулит ряду представителей знаков зодиака успех в новых начинаниях, а также множество приятных и ярких событий.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 августа, Луна в Стрельце сулит ряду представителей знаков зодиака успех в новых начинаниях, а также множество приятных и ярких событий.
♈ Овен
Овны, сегодня вам следует держать себя в руках и оставаться достаточно собранными. Сосредоточьтесь и не разменивайтесь на мелочи. Нельзя упускать судьбоносный момент, который окажет существенное влияние на вашу судьбу.
Космический совет: сосредоточьтесь и не разменивайтесь на мелочи.
♉ Телец
Представители этого астрологического символа 1 августа имеют все шансы насладиться первыми результатами недавних начинаний. Не удивляйтесь частым перепадам настроения. Помните, что эмоции будут сопровождать вас на протяжении всей жизни. Главное — выражать их дозировано.
Космический совет: не удивляйтесь частым перепадам настроения.
♊ Близнецы
Первая половина дня для Близнецов пройдет под знаменем новых знакомств. В этот день велика вероятность встретить человека, который перевернет представление о дальнейшем существовании. Также есть шанс, что легко разрешится давно назревший вопрос.
Космический совет: разрешите давно назревший вопрос.
♋ Рак
Раки, сегодня очень подходящий день для встреч со старыми друзьями. Спонтанно начатые посиделки с теми, кого вы давно не видели, могут неожиданным образом принести хороший результат. Не тратьте время даром и как можно скорее отправляйтесь гулять.
Космический совет: как можно скорее отправляйтесь гулять.
♌ Лев
1 августа, Львы, смогут понаблюдать со стороны за происходящими в жизни событиями и прийти к определенным выводам. Вы сумеете обрести связи, необходимые для достижения намеченных целей. Будьте повнимательнее и при первом удобном случае измените ситуацию в свою пользу.
Космический совет: будьте сегодня повнимательнее.
♍ Дева
Представители этого знака зодиака смогут насладиться сегодняшним днем по полной программе. Все дела и заботы будут решаться с небывалой легкостью. Общение с окружающими и новые знакомые привнесут в вашу жизнь немало приятных бонусов.
Космический совет: наслаждайтесь сегодняшним днем по полной программе.
♎ Весы
Весы в этот день смогут наладить и выстроить отношения с дальними родственниками. Есть шанс восстановить давно утраченную связь путем откровенных и искренних разговоров. Ваши исчерпывающие аргументы приведут к желаемому результату.
Космический совет: выстраивайте отношения с дальними родственниками.
♏ Скорпион
Скорпионам 1 августа стоит провести в тесном контакте с близким человеком. Насладитесь общением друг с другом, навестите старых друзей и родителей. Отправляясь в гости, не забудьте о подарках. Даже скромный презент из ваших рук сможет порадовать окружающих.
Космический совет: проведите день в тесном контакте с близким человеком.
♐ Стрелец
Сегодня, Стрельцы, вам необходимо остаться наедине с собой в тишине и раздумьях. Таким образом вы восстановите утраченные силы и найдете решение всех назревших проблем. Воспользуйтесь одиночеством и вдоволь помедитируйте.
Космический совет: воспользуйтесь одиночеством и вдоволь помедитируйте.
♑ Козерог
Звезды рекомендуют Козерогам 1 августа бросить все дела и расслабиться. Полноценно отдохните! Короткое путешествие, занятие любимым делом, общение с родными и друзьями позволят вам отвлечься от трудовых будней.
Космический совет: полноценно отдохните!
♒ Водолей
Тайные желания и скрытые увлечения Водолеев сегодня могут просочиться наружу. Не бойтесь того, что о них станет известно общественности. Посвятите этот день себе и не жалейте денег на себя любимого. Возможно, что непредвиденные траты будут негативно восприняты членами семьи.
Космический совет: посвятите этот день себе и не жалейте денег на себя любимого.
♊ Рыбы
Рыбы, сегодня вам следует уделить должное внимание здоровью. Настал тот момент, когда нужно позаботиться о своем организме и воздать ему должное. В первую очередь стоит нормализовать питание и привести в порядок нервную систему.
Космический совет: вам следует уделить должное внимание здоровью.
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