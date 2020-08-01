Накопительные пенсии Россиян повышаются более чем на 9%

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Светлана Александрова
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Перерасчет стал возможен по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, втрое превысивших уровень инфляции.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Накопительные пенсии граждан России повышаются на 9,13%. Перерасчет затронет 80 тысяч человек и произойдет автоматически, заявления никому подавать не придется, сообщает ТАСС.

Как пояснили в Пенсионном фонде России, коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые превысили в три раза уровень инфляции, составлявший 3%.

Повышение пенсий коснется также участников программы софинансирования накоплений, которые получают средства не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой в течение определенного периода времени.

На проведение перерасчета будет выделено 1,9 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда уйдет на повышение накопительных пенсий, а 343 миллиона — на повышение выплат участникам программы софинансирования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще изменения ждут россиян с 1 августа.

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