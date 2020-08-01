Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

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Алиса Старжевская
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Дополнительные средства будут выделяться из региональных бюджетов.

Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Фото: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный

В России с 1 августа вводится новое пособие размером в три тысячи рублей. Как передает «Экономика сегодня», выплата станет дополнением к пособию по безработице.

Так, на эти деньги могут претендовать россияне, не состоящие в трудовых отношениях, у которых есть несовершеннолетние дети. Отмечается, что раньше дотацию могли получить те, кто остался без работы до 1 марта этого года. Сейчас же возможность есть у всех.

Для выплаты необходимо встать на учет в центр занятости своего города и получить официальный статус безработного. С этого времени граждане смогут получать пособие плюс дополнительные три тысячи рублей при несовершеннолетних детях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие именно российские семьи получат по пять с половиной тысяч рублей на детей от трех до семи лет.

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